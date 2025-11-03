Valmontone, via Nuova pronta a riaprire: la rinascita del centro storico dopo anni di attesa

Dopo anni di attesa, disagi e lavori complessi, Valmontone si prepara finalmente a riabbracciare una delle sue arterie principali: via Nuova. L’annuncio arriva dal sindaco Veronica Bernabei che conferma l’imminente conclusione del cantiere. Una notizia che sa di svolta per la comunità locale: la riapertura di via Nuova non rappresenta soltanto la fine di un intervento infrastrutturale, ma il simbolo concreto di una rinascita del centro storico cittadino.

Via Nuova riapre a Valmontone: il ritorno alla normalità dopo quattro anni

La via Nuova, chiusa a seguito di problemi strutturali e di sicurezza emersi nel marzo 2021, è da sempre una delle strade più importanti di Valmontone. Collega infatti la parte bassa della città, conosciuta come la Valle, con la parte alta, il centro storico, dove sorgono simboli identitari come Palazzo Doria Pamphilj e la Collegiata di Santa Maria Maggiore.

L’interruzione del traffico aveva comportato una lunga serie di disagi, soprattutto per i residenti e i commercianti del centro, penalizzati da una minore affluenza e da un inevitabile calo economico. Oggi, però, la prospettiva cambia radicalmente: “Finalmente stiamo per tornare alla normalità”, ha dichiarato il sindaco Bernabei. “La riapertura di via Nuova non è solo la fine di un cantiere, ma il segno concreto di una rinascita. È la voglia di ripartire e restituire al nostro centro storico la vita, il movimento, il sorriso delle persone”.

Un’opera strategica per la mobilità e la vita cittadina

Dal punto di vista pratico, la riapertura di via Nuova rappresenta una svolta per la viabilità. L'arteria consentirà di alleggerire il traffico sulle altre vie principali — Porta Romana, Porta Napoletana e via della Passeggiata — riportando equilibrio al sistema urbano.

Inoltre, grazie al recupero di 40 posti auto, sarà più semplice accedere al centro e sostare vicino alle principali attrazioni storiche. Un miglioramento che, secondo le previsioni dell’amministrazione comunale, avrà ricadute positive anche sul commercio locale, restituendo vitalità ai negozi e alle attività di prossimità.

“Questo intervento”, ha spiegato il sindaco, “non si limita a ripristinare una strada, ma ridisegna la mobilità cittadina in chiave più sostenibile e funzionale. Dopo anni di attese, Valmontone ritrova il suo equilibrio”.

Un cantiere complesso tra difficoltà tecniche e tempi lunghi

Dietro la riapertura imminente si nasconde un percorso lungo e complesso. Il crollo parziale della sede stradale nel 2021 aveva reso necessari lavori di consolidamento strutturale impegnativi, con interventi profondi su sottofondi e drenaggi. Le difficoltà tecniche, unite alla necessità di reperire fondi e coordinare più livelli amministrativi, hanno rallentato il cronoprogramma iniziale.

Il Comune di Valmontone, tuttavia, non ha mai perso di vista l’obiettivo. Con il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione di diversi enti tecnici, si è lavorato per garantire sicurezza e durabilità all’opera, evitando soluzioni temporanee o superficiali.

Oggi, la conclusione dei lavori è imminente. “Ci è voluto tempo, pazienza e tanto lavoro”, ha sottolineato Bernabei. “Ma possiamo dirlo con orgoglio: dopo quel terribile marzo 2021, stiamo davvero tornando alla normalità”.

Una riapertura che guarda al futuro di Valmontone

Con il ripristino della viabilità, il Comune punta anche a rilanciare la vita culturale e sociale del centro storico, una attività che a dire il vero non si è mai fermata ma che di sicuro avrà ora un nuovo vigore. Tornano nuovi eventi, manifestazioni e iniziative di piazza che negli ultimi anni erano state un po' limitate dalle difficoltà logistiche. "Dai 40 posti auto recuperati alla possibilità di tornare a organizzare eventi più grandi — ha aggiunto il sindaco — tutto questo significa una sola cosa: riprendiamoci la nostra città".

Valmontone riparte: una città che riconquista il suo cuore

L’entusiasmo dell’amministrazione trova eco tra i cittadini, che da tempo chiedevano una soluzione definitiva. La riapertura di via Nuova è destinata a diventare una tappa storica per Valmontone, non solo per la mobilità ma per l’identità stessa della comunità.

Con il ritorno del traffico regolare, i collegamenti tra la Valle e il centro storico saranno finalmente più rapidi e diretti, favorendo anche l’arrivo dei turisti che visitano il patrimonio artistico locale. In prospettiva, l’intervento potrà integrarsi con futuri piani di riqualificazione urbana, contribuendo a una Valmontone più accessibile, vivibile e sostenibile.

Una strada che diventa simbolo di rinascita

In un momento in cui molte realtà locali faticano a tenere il passo con le sfide infrastrutturali, Valmontone offre un esempio di resilienza e buona amministrazione. Via Nuova torna ad essere non solo una strada, ma un ponte tra passato e futuro, tra il cuore storico e la vita quotidiana della città.