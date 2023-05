95a Sagra delle Cerase a Palombara Sabina: 9, 10 e 11 giugno

Il 9, 10 e 11 giugno 2023 a Palombara Sabina, borgo medievale a pochi chilometri da Roma, avrà luogo la 95a edizione storica della Sagra delle Cerase. Si tratta di una manifestazione in 3 giorni in cui le strade e le piazze del paese saranno rallegrate da spettacoli, giochi, musica, concerti, mercatini, street food, attività per bambini, sfilate di carri allegorici, cosplayer e molto altro ancora.



L’evento, organizzato dall’Associazione Strangedays e patrocinato dal Comune di Palombara Sabina, rappresenta la più antica manifestazione sulle ciliegie in Europa.

Nei tre giorni della Sagra sono previsti numerosi eventi, che affiancano all’elemento storico un pizzico di novità: dalla coinvolgente e colorata gara dei Cosplay, con la partecipazione straordinaria di Fior di Luna e Jack Sparrow, alla tradizionale elezione di Miss Cerasara o Reginetta delle Cerase. Dalle carrozze trainate da splendidi cavalli danesi, ai laboratori artistici per bambini, dalla magia di Harry Potter alla sfilata delle Harley Davidson e delle Vespe storiche.



Non mancherà lo street food, i prodotti d’eccellenza del territorio e il mercato artigianale lungo le vie del centro storico.

La giornata del 9 giugno, la manifestazione aprirà i battenti con un’inaugurazione immersiva in cui ripercorrere i momenti più importanti della sagra e farsi coinvolgere immediatamente dall’atmosfera di festa dell’iniziativa, con l’imperdibile esibizione delle Cerasare, i balli e la musica dal vivo.



La manifestazione vedrà l’immancabile sfilata dei tradizionali carri allegorici alti oltre 4 metri, dalle ore 16 di domenica 11 giugno.

E poi, concerti dal vivo, danze, spettacoli teatrali, goliardiche gare a squadra aperte a tutti e concorsi a premi.

Quest’anno, inoltre, insieme ai numerosi eventi previsti, sabato 10 giugno, dalle ore 10 alle 18, si svolgerà il Simposio Nazionale del Ciliegio presso il Castello Savelli, che vedrà alternarsi un impressionante parterre di ricercatori ed esperti del settore agroalimentare e della cerasicoltura, provenienti dal CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), dall’Università della Tuscia, dalla Fondazione Edmund Mach, e da numerose altre realtà scientifiche, dalla Cooperativa Terre Sabine, dal Ministero della Cultura e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Sempre al Castello Savelli, presso la foresteria, avranno luogo, nei medesimi orari, Masterclasses Enogastronomiche sull’uso delle ciliegie e degustazioni guidate per scoprire insieme ai grandi chef e famosi barman, come saper sfruttare ed apprezzare al meglio il prezioso frutto protagonista della manifestazione.

Vi aspettiamo nel cuore della Sabina, dove la tradizione e l’innovazione si incontrano, tra le dolci note del frutto più amato dell’estate.

La ciliegia, frutto della salute

Secondo uno studio della University of Michigan Health System, una dieta ricca di ciliegie avrebbe dimostrato di poter ridurre i fattori di rischio associati a malattie cardiache e diabete di tipo 2 nei ratti. Secondo alcuni studi ed esperimenti effettuati, mangiare ciliegie regolarmente migliora il funzionamento dell’apparato sessuale sia maschile che femminile.

Inoltre, sono un’ottima fonte di antiossidanti e polifenoli, in particolare antocianine e flavonoidi, che aiutano a contrastare i radicali liberi e hanno un effetto antiaging e antifiammatorio, spiega la dietista Marta Civettini.

Come raggiungere Palombara Sabina da Roma

Esistono due linee Cotral, con percorso completamente diverso: una che parte da Roma Ponte Mammolo, l’altra da Roma Tiburtina, sono pullman entrambi diretti a Palombara Sabina. Questa soluzione via Cotral è senza cambi.

In alternativa, con cambio treno+bus, è possibile sfruttare il servizio di trasporto urbano del comune di Palombara Sabina, in questo modo:

Da Roma Tiburtina treno regionale FL1 per Fara Sabina o Poggio Mirteto o Orte, scendere a “Piana Bella di Montelibretti“, poi dal parcheggio della stazione (proveniendo da Roma, sulla sinistra) linea “3” per Palombara Sabina. Il biglietto si fa a bordo. Per gli orari, andate sul sito della compagnia “SAP Autolinee“, menu “Orari e percorsi”, “linea urbana”, Palombara Sabina. Confrontate con gli orari di arrivi dei treni sono pensati per ottimizzare le coincidenze.

Automobile



– Tramite via Salaria, al km 29, prendere l’uscita verso Palombara Sabina – Montelibretti (all’altezza del CNR) e seguire le indicazioni.

– Tramite Via Tiburtina, superato il raccordo prendere la svolta per Marco Simone, attraversare Santa Lucia e continuare dritto verso Palombara Sabina.

Dalla Regione Lazio

Informazioni utili per come arrivare a Palombara Sabina nella regione Lazio, tenendo conto che in qualsiasi caso la strada più vantagiosa per raggiungere la zona centrale di Palombara Sabina dipende sia dal mezzo di trasporto utilizzato, che dalla direzione, nord o sud, da cui si proviene:

Uscita Guidonia Montecelio | A1 autostrada del Sole | Milano-Napoli | 12,34 km[1] dal centro.

Uscita Vicovaro – Mandela | A24 autostrada dei Parchi | Roma-Teramo | 13,14 km[1] dal centro.

Uscita Fiano Romano | A1 dir diramazione Roma Nord | A1-GRA/A90 | 16,06 km[1] dal centro.

Uscita Castelnuovo di Porto | A1 dir diramazione Roma Nord | A1-GRA/A90 | 16,88 km[1] dal centro.

Provenendo da strade ad alto scorrimento le uscite più vicine sono: Uscita 11 Via Nomentana | GRA/A90 Grande Raccordo Anulare | Roma | 19,58 km[1] dal centro.

