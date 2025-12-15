A Colleferro il Presepe Vivente “più profondo” d’Italia: a 45 metri sottoterra, nei rifugi antiaerei

A Colleferro il Natale prende una forma che sorprende e commuove. Domenica 21 dicembre la città ospiterà un Presepe Vivente allestito nei rifugi antiaerei di via Roma, nelle gallerie scavate oltre 40 metri sotto il livello stradale, luoghi che durante la Seconda guerra mondiale offrirono riparo a migliaia di cittadini.

La scelta non è solo scenografica: portare la Natività "nelle viscere" della terra significa accendere una luce dentro uno spazio che ha conosciuto paura e attesa, restituendo al presente la memoria di un tempo in cui la vita si difendeva sottoterra.

Colleferro, la Natività nei rifugi antiaerei: un presepe “profondo” e un luogo che parla

L'evento è presentato come il Presepe Vivente più "profondo" d'Italia, un percorso che scende fino a circa 45 metri. Non è un dettaglio tecnico, ma un elemento narrativo: quei corridoi, un tempo rifugio, diventano oggi cornice di un racconto universale.

La discesa è parte dell’esperienza, quasi un rito laico che accompagna il pubblico dentro una pagina di storia locale, fatta di sirene, bombardamenti, famiglie strette una accanto all’altra, silenzi lunghi. Rivedere quei luoghi in una giornata dedicata alla Natività offre un modo diverso di vivere il Natale, lontano dall’abitudine.

Colleferro, la Natività nei rifugi antiaerei: il messaggio che guarda all’oggi

Il valore simbolico è dichiarato: rappresentare la nascita di Gesù sottoterra richiama un tema drammaticamente attuale, quello dei bambini che vengono al mondo in contesti di guerra. Il riferimento a Gaza e all'Ucraina rende l'iniziativa un invito alla riflessione, senza effetti speciali e senza toni enfatici. Il presepe diventa così un gesto civile, oltre che religioso: ricorda la fragilità della pace e la dignità di ogni vita, anche quando il rumore delle armi sembra coprire tutto.

Colleferro, la Natività nei rifugi antiaerei: il sindaco Pierluigi Sanna

A spiegare il senso dell’iniziativa è il sindaco Pierluigi Sanna, che presenta il progetto come un percorso capace di tenere insieme storia, spiritualità e memoria cittadina. L’idea è riportare i colleferrini e i visitatori in spazi che “hanno custodito la speranza” nei momenti più difficili, trasformando un patrimonio materiale in un’occasione culturale e partecipata. Il richiamo al passato non resta confinato al ricordo: diventa un modo per rileggere il presente, con uno sguardo più consapevole.

Colleferro, la Natività nei rifugi antiaerei: chi lo realizza e perché non ci sono attori professionisti

Il Presepe Vivente è promosso dal Comune di Colleferro insieme a Pro Loco e Azione Cattolica ed è dedicato al ricordo di Renzo Rossi. Protagonisti saranno cittadini, volontari e famiglie: non interpreti di mestiere, ma persone del posto che scelgono di donare tempo ed energie per costruire un’esperienza vera, riconoscibile, fatta di volti e voci familiari. In scena sarà la Notte Santa di Gozzano, scelta che aggiunge un tono letterario e raccolto, adatto a un contesto carico di significati.

Colleferro, la Natività nei rifugi antiaerei: orari, accessi e sicurezza del percorso

Il percorso nei rifugi di via Roma sarà aperto per l’intera giornata di domenica, con accessi regolamentati per garantire sicurezza e una fruizione ordinata. Gli orari indicati sono 10.00-12.00 e 16.00-18.00. È un elemento importante: scendere in galleria richiede attenzione, gestione dei flussi e rispetto dei tempi, per permettere a tutti di vivere l’evento senza fretta e con la giusta cura.