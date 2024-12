A Frosinone, il futuro della cooperazione in primo piano: “Sviluppo e Sostenibilità” con AGCI Lazio

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, il Polo Didattico di Frosinone ospiterà un evento cruciale per il mondo della cooperazione e dell’economia sociale: “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’economia sociale”. Questo appuntamento, organizzato da AGCI Lazio (Associazione Generale Cooperative Italiane), sarà il primo di quattro incontri che accompagneranno il percorso verso il Congresso AGCI Lazio del 2025, un’occasione fondamentale per delineare il futuro del movimento cooperativo nella regione.

Un dialogo per un’economia sociale e sostenibile

Come sottolineato dal presidente di AGCI Lazio, Marco Olivieri, l’evento rappresenta una tappa fondamentale per riaffermare il ruolo delle cooperative nel sostenere lo sviluppo armonico delle comunità locali. “Questo confronto con le istituzioni – spiega Olivieri – è essenziale per evidenziare il valore di AGCI e della cooperazione nel promuovere un’economia inclusiva e resiliente, capace di rispondere alle sfide del nostro tempo”.

Oltre a essere un’occasione di riflessione sul futuro associativo, il meeting sarà utile per costruire i temi principali del Documento programmatico 2025-2029, che verrà presentato durante il Congresso di marzo 2025.

Programma e partecipanti

La giornata si aprirà alle 15.30 con l’introduzione del presidente Marco Olivieri, seguita dai saluti istituzionali di figure chiave come:

Antonio Scaccia , vice sindaco di Frosinone;

, vice sindaco di Frosinone; Luca Di Stefano , presidente della Provincia di Frosinone;

, presidente della Provincia di Frosinone; Raffaele Trequattrini , commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio;

, commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio; Gianluca Quadrini , presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e vice presidente ANCI Lazio;

, presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e vice presidente ANCI Lazio; Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina.

Dalle 16.30, il confronto entrerà nel vivo con una tavola rotonda moderata dal giornalista Emiliano Fiore. Tra i relatori figurano:

Gabriele Tullio , presidente nazionale dell’Unione Artigiani Italiani;

, presidente nazionale dell’Unione Artigiani Italiani; Antonello Capua , vice presidente del Consorzio Allevatori-Bufalini;

, vice presidente del Consorzio Allevatori-Bufalini; Gianrico Rossi , presidente della Cooperativa Autentica;

, presidente della Cooperativa Autentica; Ramona Deseira , consulente dello sportello AGCI Lazio a Frosinone;

, consulente dello sportello AGCI Lazio a Frosinone; Marco Dell’Isola, rettore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Le conclusioni, affidate a Giovanni Schiavone, presidente nazionale di AGCI, insieme a Marta Angelelli, si concentreranno sul Piano di Azione 2024-2025, parte del meeting nazionale di AGCI per lo sviluppo della cooperazione.

AGCI: una storia di cooperazione dal 1952

Fondata nel 1952, l’Associazione Generale Cooperative Italiane è una delle tre principali associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo italiano. Nel corso dei decenni, AGCI ha svolto un ruolo fondamentale nella tutela e nella promozione delle cooperative come attori essenziali per un’economia più equa e sostenibile.

Sfide e opportunità per la cooperazione nel Lazio

L’incontro di Frosinone segna un momento importante per riflettere sulle nuove opportunità e sulle sfide che attendono il movimento cooperativo, in un contesto in cui la sostenibilità, la resilienza e l’inclusione sono più che mai fondamentali.

Tra i temi centrali ci sarà anche il contributo delle cooperative al rilancio dei territori locali, in un’ottica di sviluppo economico che valorizzi le risorse umane e ambientali, promuovendo soluzioni innovative per affrontare le difficoltà strutturali che caratterizzano molte comunità del Lazio.

L’evento è un invito a tutte le realtà cooperative, agli stakeholder locali e ai cittadini interessati a partecipare attivamente al dibattito e a contribuire a costruire un futuro sostenibile per il territorio. L’appuntamento è a Frosinone, mercoledì 4 dicembre alle 15,30, per immaginare e progettare insieme il futuro dell’economia sociale.