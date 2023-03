Se devi comprare, vendere o affittare casa nella capitale, sai già che l’operazione non sarà facile e non è certo consigliabile provare a improvvisarsi conoscitori del mercato di fronte a un investimento così importante e delicato. Ecco perché, prima di agire devi vagliare attentamente ogni opzione e capire a quale agenzia immobiliare seria affidarsi a Roma.

Come scegliere l’agenzia immobiliare affidabile

Il mercato immobiliare romano è il più esteso d’Italia. Il territorio della capitale è grande quanto la somma di quelli di Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Catania, Firenze, Bari e Palermo tutte insieme. Basta pensare a questo impressionante dato per immaginare quanto sia sterminato il patrimonio immobiliare di questo territorio, e quanti agenti vi operino ogni giorno. Secondo le stime aggiornate al 2022, quasi 2500 agenti offrono i loro servizi di intermediazione sul mercato della capitale.

In un tale oceano di proposte, come scegliere un’agenzia immobiliare affidabile a Roma? Ecco qualche consiglio per trovare l’intermediario giusto che sappia affiancarti nella compravendita con competenza e professionalità.

Professionalità certificata

Innanzitutto un’agenzia immobiliare seria deve essere in grado di dimostrarti di avere le credenziali necessarie per lavorare sul mercato.

Per svolgere il delicato lavoro di agente immobiliare infatti, il professionista deve essere in possesso dell’ abilitazione. Il ‘patentino’ viene rilasciato soltanto al candidato che abbia superato un esame alla fine di un approfondito corso di formazione professionale.

In sede di esame vengono verificate tutte le necessarie competenze acquisite e solo chi dimostra di avere la giusta preparazione può ottenere il prezioso attestato di abilitazione professionale.

Nello scegliere l’agenzia per vendere o acquistare casa a Roma, non esitate a chiedere che ti sia mostrata l’abilitazione dell’agente che si propone di lavorare per te.

Affidare la compravendita di un immobile a un abusivo vuol dire incorrere in guai certi. Tenete presente che stiamo parlando di notevoli investimenti e affidarsi a chi non abbia una regolare autorizzazione può voler dire anche operare senza copertura assicurativa e incorrere in altri enormi rischi.

L’agenzia immobiliare che seguirà la tua transazione è la chiave per il successo di questa ma anche per la tua sicurezza e tranquillità di aver agito nel pieno rispetto di ogni regola e di non rischiare di incorrere in future brutte sorprese.

Esistono grandi realtà, come Linkimmobiliare, la più grande agenzia immobiliare indipendente a Roma,che possono dare sicurezze concrete, mettendo a disposizione del cliente una squadra che arriva a contare una quarantina di professionisti, figure esperte e con competenze approfondite e trasversali, che affiancano chi si affida al loro lavoro in ogni dettaglio e passaggio della compravendita.

Reputazione ed esperienza

Per scegliere un’agenzia immobiliare seria, è anche utile, anzi fondamentale, basarsi sulla sua reputazione. Che ti arrivi attraverso un passa parola, o leggendo una recensione online, una cattiva critica al lavoro dell’agenzia deve metterti in allerta, mentre i commenti positivi e la soddisfazione dei clienti che prima di te si sono affidati a quell’intermediario, sicuramente sono un segno rassicurante e possono aiutarti a scegliere il professionista più affidabile.

In un mercato immobiliare sterminato, come quello di Roma, un’altra caratteristica importante per capire a quale agenzia immobiliare seria affidarsi è l’esperienza.

Se una realtà lavoro da molti anni, o addirittura da decenni, in un contesto così competitivo, sicuramente vuol dire che la professionalità e la competenza non mancano.

Come lavora un’ agenzia immobiliare seria a Roma

Se hai modo di raccogliere pareri da clienti precedenti, è il caso di chiedere, nel dettaglio, come l’agenzia abbia agito a livello operativo.

Professionisti preparati infatti, non sono quelli che ti promettono l’impossibile solo per ottenere l’incarico, ma consulenti che ti guidano nelle giuste scelte, grazie alla loro approfondita conoscenza del mercato di riferimento.

Un agente immobiliare preparato si metterà immediatamente a disposizione dell’acquirente o del venditore che lo incarica e sarà disponibile a illustrargli la sua strategia per portare a buon fine la compravendita e centrare gli obiettivi del cliente, spiegando chiaramente ogni dettaglio e ogni passaggio. Dalla strategia di marketing alla verifica dell’affidabilità del potenziale acquirente, dalla negoziazione della trattativa alla stesura del contratto.

Il principale interesse di un’agenzia immobiliare di grande professionalità, è la piena soddisfazione del cliente, non solo nella realizzazione dell’ obiettivo di vendita o acquisto di una casa a Roma, ma anche durante tutte le delicate fasi intermedie della trattativa e della transazione.

I consulenti LinkImmobiliare, per fare l’esempio della più grande realtà indipendente sul mercato della capitale, supportano il cliente nell’affrontare e risolvere ogni aspetto delle compravendite, dall’incarico al rogito. Tutte le attività svolte per la vendita sono oggetto di report periodico ai venditori, al fine di concordare eventuali modifiche nella strategia di vendita.

Per le locazioni si pone particolare attenzione alla qualificazione dei potenziali conduttori e all’individuazione della migliore forma contrattuale che vada incontro alle esigenze delle singole parti con un occhio attento alla migliore soluzione dal punto di vista economico e fiscale.

Per scegliere con tranquillità un’agenzia immobiliare seria a cui affidarsi a Roma, segui questi pochi consigli per selezionare senza dubbi interlocutori professionali e competenti.

© Riproduzione riservata