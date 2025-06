A Sabaudia in vendita i “mattoni del Duce”, incisi con la M di Mussolini nel periodo fascista

L’artigiano e la sua collezione storica

Nel cuore di Sabaudia, una cittadina che oggi conta circa 20mila abitanti e che fu fondata tra il 1933 e il 1934 durante il regime fascista, un anziano pittore edile ha deciso di esporre in vetrina una parte curiosa e significativa della storia italiana: i cosiddetti 'mattoni del duce'. Questi particolari laterizi, distintivi per il marchio inciso della 'M' di Mussolini, sono offerti al pubblico al prezzo di 70 euro ciascuno.

Un pezzo di storia da acquistare

L'artigiano li ha recuperati da un vecchio muro ormai demolito e li conserva dagli anni '90. Non è la prima volta che questi mattoni attirano attenzione: uno degli acquirenti più noti è stato Gianfranco Fini. Il pittore racconta con un certo orgoglio come siano numerose le persone attratte dalla possibilità di possedere un frammento tangibile del passato italiano.

La vetrina nel cuore della città

L'esposizione è situata nel suo piccolo negozio in largo Giulio Cesare, vicinissimo alla chiesa locale. Chi passa di lì non può fare a meno di fermarsi a osservare questi reperti che raccontano una parte complessa della nostra storia. A pensarci bene, questo evento potrebbe sollevare diverse riflessioni su come alcuni elementi del passato continuino a esercitare fascino sulle nuove generazioni.

