A Terni l’omaggio a Franco Battiato: “Voglio Vederti Danzare” all’Anfiteatro Romano il 7 agosto

Giovedì 7 agosto 2025 alle 21:00, l’Anfiteatro Romano di Terni ospita per la prima volta Voglio Vederti Danzare – il concerto omaggio a Franco Battiato. L’evento, organizzato da Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo, affonda le radici in due ricorrenze emblematiche: l’80° anniversario della nascita (23 marzo 1945‑23 marzo 2025) e il quarto anniversario dalla scomparsa (18 maggio 2021) dell’artista. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un viaggio attraverso le stagioni creative di Battiato

Il concerto ripercorre le diverse fasi dell’avventura artistica di Battiato: L’era del cinghiale bianco, Prospettiva Nevskij, Centro di gravità permanente, fino alla meditativa Voglio vederti danzare. È un percorso che unisce sperimentazione sonora, poesia e spiritualità, ben bilanciato tra pop colto e misticismo, in linea con la filosofia dell’artista.

Successi del tour e risposta del pubblico

Dopo il sold‑out al Teatro Lyrick di Assisi e numerose repliche applaudite da pubblico e critica, questa tappa umbra rappresenta una nuova occasione di celebrazione. Le recensioni parlano chiaro: “uno spettacolo che lascia il segno e commuove”, capace di evocare l’atmosfera intensa e sospesa tipica dei concerti di Battiato, tra fedeltà agli arrangiamenti originali e rinnovamenti interpretativi carichi di modernità.

Cast artistico: voci, musicisti e suggestioni spirituali

A guidare ispirazione e sentimenti sono le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni, interpreti sensibili e autentici delle canzoni di Battiato. Il supporto musicale arriva da una band coesa: Simone Temporali (tastiere), Antonello Pacioni & Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori) e Mario Luciani (batteria). L’Orchestra d’archi Roma Sinfonietta, sotto la bacchetta del Maestro Giovanni Cernicchiaro (autore degli arrangiamenti insieme a Temporali), dona profondità ed eleganza al repertorio.

Un momento di intensa suggestione è rappresentato dalla danza circolare delle sufi Silvia Layla e Vittoria Jolina Iavicoli, evocatrice di misticismo e spiritualità: un gesto artistico che rispecchia la visione filosofica di Battiato, in perfetta sintonia col titolo e il tema della serata.

Perché questo concerto è un evento imperdibile

Due celebrazioni in una serata: l’evento si collega in modo simbolico alle due ricorrenze chiave della vita di Battiato, conferendo al concerto un valore commemorativo e culturale profondo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Location evocativa: l’Anfiteatro Romano di Terni, un monumento storico-multisecolare, crea la cornice ideale per un tributo che fonde arte, musica e spiritualità.

Fusione tra tradizione e interpretazione moderna: l’equilibrio tra fedeltà agli originali e nuove evocazioni interpretative garantisce uno spettacolo che è insieme nostalgico e contemporaneo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Produzione consolidata: l’idea nasce nel 2024 grazie a Menti Associate e Good Vibrations Entertainment, consolidata da una direzione artistica competente e da produzioni già acclamate in altre tappe della tournée. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dettagli utili per il pubblico

La data da segnare sul calendario è 7 agosto 2025 alle 21:00, confermata ufficialmente sul sito TicketOne e su canali ufficiali dell’organizzazione. L’indirizzo esatto è Via del Vescovado, presso l’Anfiteatro Fausto, noto anche come Anfiteatro Romano di Terni.

Biglietti già in vendita su TicketOne, con prezzi differenziati a seconda della posizione. È consigliabile l’acquisto anticipato data la tendenza al tutto esaurito registrata nelle altre tappe. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata