A Viterbo la mostra “Fra le mura del Chiostro. La vita quotidiana in un monastero di clausura”

Dal 23 agosto al 27 ottobre 2024, il Monastero di Santa Rosa a Viterbo apre le sue porte per una mostra straordinaria intitolata “Fra le mura del Chiostro, la vita quotidiana in un monastero di clausura”. Questo evento offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nella quotidianità delle monache di clausura attraverso un’esposizione che non solo racconta la storia di queste comunità religiose, ma esplora anche i legami con la comunità civile circostante.

L’esposizione e il suo percorso

La mostra, frutto di un lungo lavoro di ricerca iniziato nel 2020 dal Centro Studi Santa Rosa, è suddivisa in varie sezioni tematiche che permettono di esplorare diversi aspetti della vita monastica. Si parte dagli utensili da cucina e dalla documentazione archivistica riguardante la gestione della dispensa e la preparazione dei pasti, per passare poi alle attività artigianali che caratterizzavano la vita quotidiana delle monache.

Le sezioni principali includono:

L’allestimento dei registri e delle scritture : Questa parte, curata da Eleonora Rava, si concentra sugli aspetti organizzativi e giuridici della vita monastica, offrendo uno sguardo approfondito sulla struttura interna del monastero.

: Questa parte, curata da Eleonora Rava, si concentra sugli aspetti organizzativi e giuridici della vita monastica, offrendo uno sguardo approfondito sulla struttura interna del monastero. I corredi da mensa e le produzioni ceramiche : Curata da Beatrice Casocavallo, Noemi Giovino e Federica Cerroni, questa sezione presenta oggetti d’uso quotidiano realizzati appositamente per le monache, con un focus particolare sul restauro delle ceramiche ad opera di Alessandro Danesi.

: Curata da Beatrice Casocavallo, Noemi Giovino e Federica Cerroni, questa sezione presenta oggetti d’uso quotidiano realizzati appositamente per le monache, con un focus particolare sul restauro delle ceramiche ad opera di Alessandro Danesi. Le attività nelle cucine e le arti artigianali : Grazie al lavoro di Tommaso Lucchetti, Paola Pogliani e Chiara Sassi, in collaborazione con Lucia Malvinni e Anna Proietti, è possibile rivivere la vita nelle cucine del monastero e scoprire le tradizioni artigianali che venivano tramandate tra le monache.

: Grazie al lavoro di Tommaso Lucchetti, Paola Pogliani e Chiara Sassi, in collaborazione con Lucia Malvinni e Anna Proietti, è possibile rivivere la vita nelle cucine del monastero e scoprire le tradizioni artigianali che venivano tramandate tra le monache. Le arti del cucito e del ricamo: Curata da Barbara De Dominicis e Barbara Proietti, questa sezione è dedicata alle abilità artigianali che le monache sviluppavano e perfezionavano, attività che avevano un’importanza sia pratica che spirituale.

Importanza della mostra

La mostra, patrocinata dalla Diocesi di Viterbo e da altre importanti istituzioni culturali e accademiche, rappresenta un importante punto di partenza per una nuova narrazione della storia monastica. Essa intende far luce su aspetti poco conosciuti della vita all’interno del monastero, evidenziando il rapporto tra la comunità religiosa e quella civile, e contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Viterbo.

“Fra le mura del Chiostro” non è solo un’esposizione di oggetti antichi, ma una vera e propria esperienza che permette di comprendere la dimensione umana e spirituale delle monache di clausura. Questa mostra unica offre uno spaccato della vita monastica che raramente viene esplorato e costituisce un’importante occasione di riflessione sia per i cittadini di Viterbo che per gli studiosi e i visitatori provenienti da fuori.

Informazioni pratiche

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30, ad eccezione del lunedì pomeriggio. L’ingresso è gratuito. L’inaugurazione è prevista per il 23 agosto alle 17:30.

Foto di copertina: Immagine di repertorio