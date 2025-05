A Zagarolo torna il Drive-in, dal 30 maggio al 6 giugno cinema sotto le stelle al Piazzale della Stazione

Un ritorno atteso e richiesto

Dopo il successo della prima edizione, il Drive-in di Zagarolo torna a grande richiesta, trasformando per otto serate il Piazzale della Stazione in una vera e propria arena cinematografica. Grazie all’organizzazione dell’Associazione Culturale, Gli Incredibili, con il patrocinio del Comune di Zagarolo e del Consiglio Regionale del Lazio, il 2025 segna il ritorno di un evento che ha già conquistato il cuore di tanti spettatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le proiezioni saranno doppie, una alle 20.30 e una alle 23.00, offrendo la possibilità di scegliere tra una varietà di film che spazia dai grandi classici del cinema alle ultime uscite. Sedici pellicole, una più affascinante dell’altra, saranno in grado di soddisfare i gusti di un pubblico variegato, dalle famiglie ai cinefili più esigenti, passando per coppie in cerca di una serata romantica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cinema sotto le stelle: un’esperienza unica

Il Drive-in non è solo un evento cinematografico, è un’esperienza che porta con sé un’atmosfera unica. Seduti nei propri veicoli, sotto il cielo stellato di Zagarolo, gli spettatori avranno l’opportunità di rivivere una tradizione che ha caratterizzato le serate estive di intere generazioni. Quella sensazione di magia che nasce dal guardare un film in compagnia, ma allo stesso tempo nell’intimità della propria auto, crea un legame speciale tra il pubblico e il grande schermo.

Per chi ha voglia di trascorrere una serata più conviviale, l’evento offrirà anche un servizio di ristorazione, con la possibilità di acquistare cene e snack da gustare comodamente nel proprio veicolo. Un mix perfetto di cinema, buona cucina e relax, pensato per rendere la serata ancora più speciale.

Le regole per un’esperienza sicura e piacevole

Per garantire il massimo del comfort e della sicurezza durante le proiezioni, sono state adottate alcune regole da seguire. Tra queste, è importante non uscire mai dalla propria auto, con la possibilità di accedere ai servizi igienici solo durante l’intervallo. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile portare animali né cibo dall’esterno, e si raccomanda di non fumare sigarette a combustione all’interno delle auto, dato il rischio che comportano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un evento per tutti

Il Drive-in di Zagarolo rappresenta una proposta che va oltre il semplice divertimento; è una vera e propria occasione di socializzazione, di ritorno al passato e di valorizzazione di una tradizione che non smette di affascinare. Per famiglie, coppie e sognatori di ogni età, l’appuntamento è imperdibile, un’occasione unica per vivere il cinema in un modo diverso, sotto un cielo che promette di rendere ogni proiezione ancora più magica.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente sul sito web dell’evento https://glincredibili.com/, dove è possibile scegliere il film e l’orario della proiezione, garantendosi così un posto in questa suggestiva arena all’aperto.

Con un programma ricco e variegato, l’edizione 2025 del Drive-in a Zagarolo si preannuncia come un evento da non perdere, per vivere il fascino del cinema all’aperto in uno dei borghi più caratteristici della provincia di Roma.

© Riproduzione riservata