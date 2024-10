Aia Viterbo, corso gratuito per diventare arbitro di calcio: inizio lezioni 21 ottobre

La sezione di Viterbo dell’Associazione Italiana Arbitri, organizza un corso per diventare arbitro di calcio. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 21 ottobre, ma è ancora possibile iscriversi telefonando al numero 340.5739322, inviando una mail all’indirizzo viterbo@aia-figc.it o visitando il sito www.aiaviterbo.it.

Il corso sarà tenuto da Davide Argentieri e Ennio Mariani, con il supporto organizzativo di Pierluigi Amadeo.

La partecipazione al corso è gratuita e possono iscriversi donne e uomini che abbiano compiuto i 14 anni d’età. A tutti i corsisti sarà consegnata una copia gratuita del regolamento del Giuoco del Calcio.

Agli studenti saranno riconosciuti i crediti scolastici e al termine del corso i promossi riceveranno la divisa ufficiale di gara. Gli arbitri, presentando la tessera associativa, possono entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia.

Maria Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una partita di serie A

I calciatori in attività possono avere il contemporaneo tesseramento, come arbitri e come giocatori, fino al compimento dei 19 anni di età. Gli arbitri, in possesso di doppio tesseramento, non devono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

Il presidente dell’associazione italiana arbitri di Viterbo, Luigi Gasbarri, invita giovani e meno giovani ad iscriversi al corso. “È un’occasione per fare attività sportiva in maniera differente – dice Gasbarri – viene formato il carattere e si acquisisce la capacità di prendere decisioni rapide. L’arbitro deve far rispettare il regolamento, conoscerlo bene, saperlo applicare e garantire il corretto svolgimento delle partite di calcio.”