Alla scoperta della natura selvaggia del Nord Europa

Il Nord Europa è una terra di meraviglie naturali, scenari fatati e coste che esprimono una spettacolare forza. Diventa così la destinazione perfetta per chi desidera immergersi in un ambiente incontaminato e confrontarsi con la bellezza selvaggia del Creato.

Dalle maestose scogliere dei fiordi norvegesi ai geyser ribollenti dell’Islanda, fino alle fiabesche foreste danesi, il Nord Europa offre una gamma di destinazioni imperdibili. Come fare a visitarle tutte? Il modo migliore è quello di affidarsi agli itinerari delle crociere Nord Europa, così poter riunire in un unico viaggio diverse nazioni.

Vediamo quali sono le mete più incredibile in attesa di essere raggiunte.

Fiordi Norvegesi: un capolavoro della natura

Uno dei panorami più iconici del Nord Europa è quello offerto dai celeberrimi fiordi, disseminati lungo la costa occidentale della Norvegia. Questi profondi e stretti bracci di mare, circondati da montagne imponenti, sono il risultato di millenni di erosione glaciale.

Sono tutti meravigliosi, ma vale la pena di citare il Fiordo di Geiranger, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e considerato il più bello del mondo. La tranquillità delle acque che scorrono placide fa da contrasto con le imponenti scogliere a strapiombo: sembra di essere parte di un immenso dipinto.

Islanda, tra fuoco e ghiaccio

L’Islanda è conosciuta come terra di fuoco e ghiaccio, un soprannome che riflette perfettamente la sua composizione geologica unica. Proprio questa conformazione dà vita a uno dei fenomeni naturali più spettacolari: i geyser, getti di acqua calda che esplodono in modo improvviso dal sotto suolo. Il più famoso è chiamato proprio il Grande Geysir, dal verbo islandese che significa “eruttare”, e da qui è stato declinato il nome comune a tutti gli altri geyser nel mondo.

Un’altra meraviglia da non perdere è la cascata di Gullfoss, spesso chiamata la “Regina delle cascate islandesi”, le cui acque compiono un doppio balzo prima di gettarsi in un canyon. Nei giorni di sole il salto dell’acqua crea un arcobaleno praticamente permanente.

Danimarca: passeggiare in scenari fatati

La Danimarca offre un paesaggio più dolce rispetto ai Paesi Scandinavi, alternando scogliere e spiagge sabbiose. Sulla costa Nord si trova il Parco Nazionale del Mare di Wadden, un ambiente che racchiude paludi, banchi di sabbia e isole. Definito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO è rinomato per la straordinaria biodiversità che ospita, dagli uccelli migratori che qui fanno sosta nel loro viaggio a una serie di invertebrati marini

Scendendo a terra, nei pressi di Copenaghen si possono ammirare parchi naturali e foreste con meravigliose querce antiche. Uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti degli animali è il Parco Nazionale di Dyrehaven, noto anche come Parco dei Cervi, un’oasi di tranquillità a pochi chilometri dalla città. Nel parco vivono circa 2.000 cervi in liberta ma abituati al contatto umano, per cui si possono osservare da vicino. Sembrerà davvero di stare in una fiaba.

Viaggiando con crociere nel Nord Europa si vivrà la straordinaria esperienza di vedere il mondo da una prospettiva non comune, quella del mare. È solo da qui che si possono ammirare le alte scogliere e le spiagge sabbiose nella loro magnificenza e poi, una volta sbarcati, si proseguirà l’esplorazione nell’entroterra.