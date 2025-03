Allarme Aviaria: il rischio di una nuova pandemia che minaccia gatti e umani

Negli ultimi mesi, il virus dell’influenza aviaria H5N1 ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per la sua crescente capacità di infettare specie diverse. Questo virus, altamente patogeno, non colpisce più solo gli uccelli ma ha dimostrato di poter attraversare la barriera di specie, contagiando mammiferi come bovini da latte, cani e soprattutto gatti domestici. La possibilità di una nuova pandemia richiede un’attenzione immediata e misure di prevenzione efficaci per evitare un’escalation incontrollata.

Gatti domestici: le nuove vittime del virus

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa nuova ondata di H5N1 è l’impatto sui gatti domestici. Questi animali, a stretto contatto con gli esseri umani, possono contrarre il virus attraverso diverse vie:

Contatto con uccelli infetti, sia vivi che morti.

Ingestione di cibo contaminato, come carne cruda o cibo per animali non adeguatamente trattato.

Latte vaccino infetto, un aspetto particolarmente allarmante considerando che il virus è stato rilevato nei bovini.

Negli Stati Uniti, numerosi casi di influenza aviaria nei gatti sono stati registrati in diversi stati, mentre in Italia i primi episodi sono stati confermati nel Bolognese. La malattia si manifesta spesso con sintomi neurologici piuttosto che respiratori, rendendola difficile da riconoscere e aumentando il rischio di diffusione.

Quali sono i rischi dell’Aviaria per l’uomo?

Sebbene le autorità sanitarie rassicurino che il rischio di trasmissione agli esseri umani sia ancora basso, la situazione è in costante evoluzione. Il virus ha già dimostrato una notevole capacità di adattamento e di salto di specie, rendendo necessaria una sorveglianza attiva.

Le categorie più esposte sono: Operatori agricoli e veterinari, che entrano in contatto con animali infetti; Proprietari di gatti e allevatori, che potrebbero non riconoscere i sintomi della malattia nei loro animali; Personale sanitario, che potrebbe trovarsi a trattare casi sospetti.

La preoccupazione principale non è solo il contagio diretto, ma la possibilità che il virus muti ulteriormente, rendendosi più trasmissibile tra gli esseri umani. Il Covid-19 ci ha insegnato quanto sia importante intervenire in tempo per prevenire scenari peggiori.

Il problema dei vaccini: siamo davvero pronti?

Uno degli ostacoli maggiori nella gestione di una possibile pandemia da H5N1 è la mancanza di vaccini prontamente disponibili. Attualmente, la produzione di vaccini influenzali si basa su tecnologie tradizionali che richiedono lunghi tempi di sviluppo e approvazione. Gli esperti sottolineano la necessità di:

Migliorare la ricerca su vaccini a mRNA, come quelli sviluppati per il Covid-19.

Semplificare i processi normativi per accelerare la produzione e distribuzione.

Garantire un accesso equo ai vaccini, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

La cooperazione tra governi, industrie farmaceutiche e enti regolatori sarà fondamentale per affrontare tempestivamente una possibile emergenza.

Come proteggere i nostri animali e noi stessi

Mentre la comunità scientifica lavora per contenere il virus, è essenziale adottare misure di precauzione per ridurre il rischio di contagio. Ecco alcuni consigli utili:

Evitare il contatto tra gatti e uccelli selvatici, limitando le uscite all’aperto.

Non dare carne cruda ai propri animali e scegliere cibi sterilizzati e sicuri.

Monitorare la salute dei propri animali domestici e rivolgersi subito al veterinario in caso di sintomi sospetti.

Indossare dispositivi di protezione se si lavora in ambienti a rischio.

Evitare il consumo di latte crudo o non pastorizzato.

L’influenza aviaria H5N1 rappresenta una minaccia concreta non solo per il mondo animale ma anche per l’uomo. La sua capacità di adattamento e diffusione richiede un approccio rapido e coordinato per evitare scenari simili a quelli vissuti con la pandemia di Covid-19.

