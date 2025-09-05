Allarme salute nella Capitale: 300 mila romani rischiano infarti e ictus senza saperlo

A Roma, un numero impressionante di persone vive inconsapevolmente sotto la minaccia di problemi cardiaci gravi come infarti e ictus. Sono ben 300 mila i cittadini esposti a questo rischio, una cifra da capogiro che viene alla luce grazie a uno studio dettagliato condotto all’interno della Asl Roma 2. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

300 mila cittadini a rischio infarti e ictus

Lo studio in questione ha messo in risalto una situazione particolarmente critica nei quadranti Est e Sud della città. Qui si contano ben 145 mila individui in pericolo di patologie cardiovascolari. Di questi, circa 41.800 sono considerati ad alto rischio, un dato che fa riflettere profondamente sulla necessità di interventi tempestivi.

Una stima allargata a tutta la città

Tenendo conto delle tre Asl presenti nella capitale, l'indagine permette di tracciare una proiezione inquietante sul totale della popolazione romana a rischio. Se nell'area coperta dalla Asl Roma 2 i numeri sono già preoccupanti, possiamo immaginare quale possa essere la portata dell'emergenza estesa all'intero territorio cittadino.

Prevenzione e consapevolezza: le armi contro l’emergenza

La carenza di consapevolezza è il primo ostacolo da superare per arginare questo pericolo sanitario. Iniziative mirate alla prevenzione e programmi educativi potrebbero infatti giocare un ruolo cruciale nel ridurre i rischi individuali e collettivi. Le autorità sanitarie sono quindi chiamate a mettere in campo azioni concrete per sensibilizzare la popolazione.

Un appello ai cittadini romani