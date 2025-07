Allerta West Nile nel Lazio, 12 nuovi contagi in provincia di Latina: i comuni colpiti

E’ allarme nel Lazio

Il virus West Nile torna a far parlare di sé nel Lazio con dodici nuovi casi registrati nella sola provincia di Latina. Questo porta il totale dei contagi a 21. La vicenda è particolarmente grave considerando che tra i casi figura anche un'anziana di 82 anni, originaria di Fondi, deceduta dopo sei giorni di ricovero in ospedale.

I comuni colpiti

I nuovi contagi si sono verificati nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina stessa, Pontinia, Priverno, Sezze e Sabaudia. Due pazienti versano in condizioni critiche e sono attualmente ricoverati in terapia intensiva. Le autorità sanitarie locali hanno avviato immediatamente una serie di misure per contenere la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara comune.

Risposta delle autorità sanitarie

La ASL locale ha intensificato le azioni di controllo e prevenzione. Gli esperti raccomandano alla popolazione di adottare precauzioni contro le punture di zanzare e segnalano che l'infezione è spesso asintomatica o presenta sintomi lievi simili all'influenza. Tuttavia, può causare gravi complicazioni neurologiche nei soggetti più vulnerabili come anziani e persone con patologie croniche.

Importanza della prevenzione

Mentre le autorità monitorano la situazione, si sottolinea l'importanza della prevenzione individuale: l'uso di repellenti per insetti e zanzariere è fortemente consigliato. Inoltre, si invita a evitare ristagni d'acqua dove le zanzare possono proliferare facilmente.

© Riproduzione riservata