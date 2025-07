Allerta West Nile nel Pontino: confermati due contagi a Cisterna e Priverno. Consigli della ASL

Scoperti casi di infezione nel Pontino

Nel cuore del Pontino, la notizia si diffonde rapidamente: casi di infezione da virus West Nile sono stati rilevati sia tra la popolazione umana che tra gli animali. La situazione è monitorata attentamente dalla ASL di Latina, che ha lanciato un appello urgente alla comunità, fornendo consigli essenziali per prevenire il contatto con il virus.

Città coinvolte e stato dei pazienti

I casi confermati riguardano due residenti delle località di Cisterna e Priverno. Entrambi i pazienti sono in cura presso l'Ospedale Santa Maria Goretti e le loro condizioni stanno mostrando segni di miglioramento, come riportato in una dichiarazione ufficiale della ASL. Al momento, la comunità attende con preoccupazione ulteriori dettagli su eventuali nuove positività, mentre un cavallo infetto nel territorio di Latina e zanzare raccolte a Pontinia sono anch'essi sotto esame.

Caratteristiche del virus

Il West Nile è trasmesso principalmente attraverso punture di zanzare infette, in prevalenza del genere Culex. Questi insetti trovano terreno fertile in ambienti umidi e dove l'acqua ristagna. Va sottolineato che il contagio non avviene tra persone né attraverso il contatto diretto con animali infetti. In molti casi, l'infezione passa inosservata senza sintomi; tuttavia, per alcune persone può manifestarsi con febbre leggera, malessere generale o eruzioni cutanee. I soggetti più vulnerabili sono gli anziani o chi ha già problemi di salute preesistenti.

Suggerimenti per la popolazione

Per fronteggiare la minaccia, la ASL ha reso pubblico un insieme di comportamenti protettivi da adottare: indossare abiti a maniche lunghe durante le ore serali, applicare repellenti contro gli insetti seguendo attentamente le istruzioni d’uso, installare zanzariere a porte e finestre e controllare regolarmente che non ci siano ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni. La pulizia costante degli ambienti domestici soggetti ad umidità è altamente raccomandata.

Sorveglianza del territorio

Nella lotta contro il virus West Nile, il ruolo della collaborazione tra istituzioni locali e cittadini è cruciale. La ASL di Latina continua a lavorare fianco a fianco con i Comuni locali e altri enti per garantire una sorveglianza efficace del territorio. Lo scopo è quello di individuare precocemente qualsiasi segnale d'allarme relativo alla circolazione del virus, predisponendo così interventi tempestivi volti alla prevenzione. Il messaggio della ASL è chiaro: solo attraverso uno sforzo comune sarà possibile proteggere al meglio la salute pubblica.

