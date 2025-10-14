Anagni-Fiuggi, aggredito un controllore Cotral: sindacato invoca bodycam e corsi per il personale

L’aggressione a un lavoratore COTRAL (Compagnia Trasporti Lazio) in servizio, lungo la linea Anagni-Fiuggi (Fr), ha riacceso i riflettori su una questione che il trasporto pubblico ha affinato negli ultimi anni: la necessità di protezione concreta e protocolli operativi chiari per chi quotidianamente presidia strade e ferrovie. Il sindacato Fit-Cisl Lazio, con la voce di Roberto Ricci, segretario generale aggiunto, ha voluto dare un segnale forte: “vicini al collega, condanniamo fermamente l’episodio”. Ma le parole rischiano di restare vuote se non accompagnate da atti e controlli effettivi.

L’episodio e la reazione sindacale

Secondo quanto riportato da una nota ufficiale del sindacato, l’aggressione è avvenuta ieri mattina (13 ottobre 2025) a un controllore operativo della linea Anagni-Fiuggi. Non si conoscono con precisione modalità e dinamica – se si sia trattato di minacce verbali, tentativi di rapina o scontro fisico – ma ciò che è certo è che la vicenda ha scatenato la reazione di Fit-Cisl Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ricci condanna “con forza e fermezza la grave aggressione” ed “esprime massima solidarietà al lavoratore, augurandogli pronta guarigione”. Nello stesso documento, si richiama agli impegni assunti da Cotral, in particolare all’accordo sulla sperimentazione delle bodycam: “una volta superata la fase sperimentale, dovrebbero essere estese a tutto il personale in frontline come dotazione individuale”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bodycam, corsi, protocolli: promesse sul tavolo

È utile lasciare da parte la retorica e osservare il quadro concreto:

Cotral, da poco sotto una nuova gestione dirigenziale , ha già firmato un accordo per sperimentare bodycam per il personale operativo. Queste telecamere indossabili, se correttamente attivate e protette, possono rappresentare un deterrente e un mezzo di prova in casi di aggressione.

, ha già firmato un accordo per sperimentare per il personale operativo. Queste telecamere indossabili, se correttamente attivate e protette, possono rappresentare un deterrente e un mezzo di prova in casi di aggressione. I corsi formativi per la gestione delle aggressioni sono un passo necessario, ma non sufficiente se non accompagnati da adeguati sistemi di supporto (ad esempio pronto intervento, sostegno legale, linee guida chiare).

per la gestione delle aggressioni sono un passo necessario, ma non sufficiente se non accompagnati da adeguati sistemi di supporto (ad esempio pronto intervento, sostegno legale, linee guida chiare). Il “protocollo di sicurezza” è richiamato come strumento imprescindibile: esso nasce da un patto tra istituzioni (Regione, enti locali), azienda e parti sociali. Ma Ricci avverte che finora è “frutto di sforzo comune” che rischia di restare inattuato se non si interviene con rigore.

In altri casi analoghi, nel trasporto pubblico locale e negli snodi ferroviari, si è assistito a protocolli firmati e poi disattesi nelle fasi operative quotidiane. Il rischio è che questi meccanismi restino dotazioni simboliche, non strumenti di sicurezza reale.

La linea Anagni-Fiuggi

Per capire il peso dell’episodio, è utile collocarlo nel contesto della linea Anagni-Fiuggi: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La stazione di Anagni-Fiuggi è un nodo interurbano affidato a Trenitalia per il servizio passeggeri, mentre per i collegamenti su gomma opera Cotral, con orari che vanno dalle prime ore del mattino (intorno alle 4:50) fino a sera (intorno alle 21:40) per le corriere in partenza.

Il personale “frontline” di Cotral è spesso esposto: controllori, conducenti e verificatori si muovono nel territorio, in luoghi isolati o durante orari in cui la sorveglianza è più debole.

di Cotral è spesso esposto: controllori, conducenti e verificatori si muovono nel territorio, in luoghi isolati o durante orari in cui la sorveglianza è più debole. L’episodio rivela come anche tratte non centrali possano diventare teatro di aggressioni, mettendo in crisi la percezione di sicurezza degli operatori.

Non è più sufficiente considerare il trasporto come mera infrastruttura tecnica: è un servizio che si regge sulle persone che lo operano, e queste persone vanno protette.

Il ruolo delle istituzioni

L’intervento sindacale di Ricci richiama un punto cruciale: non basta che l’azienda adotti misure interne, serve che le istituzioni – regionali, comunali, prefetture – agiscano da garanti e vigilanti. In particolare:

Monitoraggio continuo: i protocolli di sicurezza firmati vanno aggiornati, monitorati e fatti rispettare giorno per giorno. Risorse per la prevenzione: telecamere fisse, potenziamento della vigilanza in orari critici, presenza visibile delle forze dell’ordine nelle stazioni e lungo le tratte più rischiose. Rapporto tra aziende e istituzioni: che le aziende che mostrino attenzione alla sicurezza siano effettivamente sostenute — non solo da comunicati, ma da stanziamenti concreti e incentivi operativi.

Il sindacato evidentemente non accetta che la “sensibilità” all’incolumità rimanga un vezzo retorico: il lavoratore esposto alla violenza deve avere alle spalle un sistema robusto.

Cambiare passo, non restare in attesa

L’aggressione al controllore della linea Anagni-Fiuggi è un campanello d’allarme. Le promesse di bodycam, corsi e protocolli sono passi nella direzione giusta, ma rischiano di restare incompiuti se non vi è controllo e impegno costante. Il sindacato Fit-Cisl Lazio chiede che il dispositivo firmato tra più soggetti diventi prassi attiva, non promessa disattesa.

Se le istituzioni non entrano nel merito con responsabilità e continuità, ogni nuovo episodio rischia di ripetersi. Per il lavoratore aggredito, per i colleghi che operano in trincea ogni giorno, per gli utenti che chiedono sicurezza nel trasporto: non basta la solidarietà. Serve una risposta concreta – ora più che mai.