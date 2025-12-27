Anzio, gara di velocità nel centro: denunciati due giovani, auto sequestrate e patenti sospese

All’alba, nel cuore di Anzio, in provincia di Roma, due auto si sono trasformate in un circuito improvvisato. Accelerazioni improvvise, frenate secche, traiettorie a zig zag nel tratto che porta verso piazza Cesare Battisti: una scena intercettata da Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno fermato i veicoli dopo meno di un chilometro.

Per i due conducenti, 19 e 18 anni, è scattata la denuncia per la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore previsto dal Codice della Strada, oltre al sequestro delle auto e alla sospensione della patente.

Anzio, gara in strada vista dalle pattuglie: l’inseguimento fino a via Nazario Sauro

Secondo quanto ricostruito dagli operanti, le pattuglie della Stazione dei Carabinieri di Anzio e gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, in transito nelle prime ore del mattino in via Claudio Paolini, hanno notato due autovetture provenienti da via 22 Gennaio che svoltavano repentinamente in direzione del centro, facendo stridere gli pneumatici.

Il comportamento, già indicativo di una condotta pericolosa, sarebbe proseguito per diversi metri con tentativi ripetuti di sorpasso, variazioni di corsia improvvise e manovre finalizzate a ostacolarsi a vicenda.

Alla vista della scena, i dispositivi luminosi e acustici sono entrati in azione e le pattuglie si sono messe all’inseguimento. Nonostante ciò, stando agli accertamenti, i due veicoli avrebbero continuato ad accelerare e frenare in modo repentino, mantenendo un’andatura irregolare e rischiosa in pieno centro cittadino. Il blocco è avvenuto poco dopo, in via Nazario Sauro, senza che si registrassero feriti o danni.

Centro cittadino e “corse” improvvisate: rischi reali per pedoni, ciclisti e altri automobilisti

Il dato che colpisce, in episodi simili, non è soltanto la velocità. È il contesto: strade urbane, incroci, attraversamenti pedonali, possibili presenze improvvise di persone a piedi o in bici. L’alba non azzera i pericoli: riduce la visibilità, aumenta l’effetto sorpresa e, spesso, invita a “spingere” dove non si dovrebbe. Una manovra sbagliata, un’auto che sbuca da una laterale, un pedone che attraversa: basta un attimo perché una bravata diventi una tragedia.

È per questo che le condotte riconducibili a gare di velocità su strada sono considerate particolarmente gravi: non riguardano solo chi guida, ma mettono in pericolo chiunque condivida quello spazio pubblico, anche senza aver scelto di farlo.

Undici ragazzi a bordo, due minorenni affidati ai genitori

Dopo il fermo, Carabinieri e Polizia hanno identificato gli occupanti: complessivamente, all'interno delle due auto, c'erano 11 ragazzi molto giovani. Fra loro anche due minorenni, successivamente riaffidati ai genitori. Un elemento che apre una riflessione inevitabile: queste "corse" non sono quasi mai gesti isolati, spesso sono dinamiche di gruppo, alimentate dal desiderio di impressionare gli amici, dal gusto del rischio e dall'illusione che "tanto non succede nulla".

A livello educativo e sociale, ogni episodio di questo tipo riaccende il tema degli spazi di aggregazione, del ruolo delle famiglie, della pressione del branco e dell’uso dell’auto come simbolo di potere o esibizione, soprattutto in età giovanissima.

Hashish per uso personale: due segnalazioni alla Prefettura

Nel corso dei controlli, due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura competente perché trovati in possesso di due dosi di hashish, per un peso complessivo di 2,46 grammi, detenuto per uso personale. Anche questo passaggio fotografa un intreccio che le forze dell'ordine incontrano spesso nelle notti del fine settimana: guida, eccessi, sostanze, sottovalutazione del pericolo. Un mix che rende ogni scelta al volante ancora più pesante in termini di responsabilità.

Sequestro delle auto e stop alle patenti: le conseguenze immediate

Oltre al deferimento in Procura per la violazione contestata, è stato disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti, mentre per i due conducenti è scattata la sospensione della patente di guida. Misure che incidono subito, e non solo sul piano giudiziario: l’auto resta ferma, la patente viene sottratta, le famiglie vengono coinvolte, le prospettive quotidiane cambiano di colpo.

È un segnale concreto che punta a interrompere sul nascere comportamenti che, se ripetuti, possono diventare un’abitudine. Come previsto, si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.