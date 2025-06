Arrestato a Skiathos il presunto killer di Villa Pamphilj: tradito dal cellulare

Il crimine a Villa Pamphili

Una tragica scoperta scuote Roma: nei tranquilli sentieri di Villa Pamphili, lo scorso sabato, vengono rinvenuti i corpi senza vita di una giovane donna e di una bambina, rispettivamente di circa 30 anni e tra i sei e gli otto mesi. L'orrore del duplice omicidio si propaga rapidamente, mentre le forze dell'ordine iniziano immediatamente a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Indagine e il primo sospettato

Le indagini si concentrano subito su Rexal Ford, cittadino americano quarantaseienne. Il sospetto nasce non solo dalla scena del crimine ma anche da prove che ne tracciano una connessione diretta con le vittime. Fonti investigative riferiscono che Ford avrebbe dei precedenti penali negli Stati Uniti, il che aggiunge ulteriore peso alle accuse mosse contro di lui.

Inseguimento fino a Skiathos

Mentre la notizia dell'orrendo crimine si diffonde, Rexal Ford diventa irreperibile. Tuttavia, il suo tentativo di fuga non passa inosservato. Le autorità scoprono che l'uomo si trova ora a Skiathos, una delle incantevoli isole greche del Mar Egeo. Qui, le indagini subiscono un'accelerazione grazie alla tecnologia: il cellulare dell'indagato viene rintracciato attraverso l'aggancio a una cella telefonica locale, svelando la sua esatta ubicazione.

Arresto e la prossima estradizione

Un arresto provvisorio scatta nella pittoresca località greca grazie alla collaborazione internazionale tra le forze dell'ordine italiane e greche. Ford viene fermato mentre continua a sostenere un'unica versione dei fatti: «Era mia figlia», avrebbe dichiarato agli investigatori, parole che lasciano trasparire un dramma personale ancora più complesso. Ora in custodia preventiva in Grecia, è probabile che entro un periodo di venti-venticinque giorni venga estradato per affrontare la giustizia italiana.

Le prove accumulatesi

Il ruolo chiave della tecnologia in questo caso non può essere sottovalutato. La localizzazione del cellulare ha permesso alle autorità di stringere il cerchio attorno al sospettato rapidamente ed efficacemente. Inoltre, immagini catturate da telecamere nella villa romana confermerebbero la presenza di Ford sulla scena del crimine poco prima della scoperta dei corpi.

L’attesa per la verità

Mentre il caso è ancora in fase preliminare e molte domande restano aperte, la comunità segue con attenzione gli sviluppi. L’attesa per l’inizio delle procedure giudiziarie in Italia cresce parallelamente al dolore dei familiari delle vittime e all’indignazione dell’opinione pubblica.

© Riproduzione riservata