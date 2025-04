Artena, calci e pugni a un fornaio per della pizza calda: cinque arresti

Non erano nemmeno le cinque del mattino quando, in una calma ancora sospesa tra il buio e le prime luci dell’alba, cinque ragazzi hanno varcato l’ingresso di un forno in via Maiotini, ad Artena. Sembrava uno scherzo, una bravata da ragazzi insonni: volevano della pizza, calda, appena sfornata. Una richiesta che non avrebbe nemmeno dovuto essere posta, poichè quel forno, come sanno tutti ad Artena, non vende al dettaglio: produce su ordinazione per supermercati ed esercizi commerciali. Eppure, di fronte al rifiuto educato ma fermo dei lavoratori, la situazione è degenerata con una violenza sproporzionata e insensata.

In pochi attimi il “no” è diventato una miccia. Senza esitare, i cinque si sono scagliati contro un fornaio di 28 anni, colpendolo con una raffica di calci e pugni. Non una rissa, non una colluttazione casuale: un pestaggio mirato, brutale. Mentre il giovane fornaio crollava a terra, sanguinante, gli aggressori hanno rubato alcuni pezzi di pizza rossa – l’unico bottino di quella che si è trasformata in una rapina – e sono fuggiti via a bordo di un’auto.

L’allarme al 112 è partito immediato, lanciato dallo stesso fornaio o da colleghi presenti durante l’aggressione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Artena, che hanno fatto subito scattare le indagini. Nessuna lunga caccia all’uomo: nel giro di poche ore, i militari hanno individuato i cinque responsabili. Due ragazzi di 20 anni, uno di 21, uno di 19 e, tra loro, anche un minorenne di 17 anni. Tutti italiani, tutti residenti ad Artena, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per episodi di microcriminalità e comportamenti violenti.

La violenza commessa, aggravata dal furto, ha reso inevitabile l’arresto. Per tutti è scattato il fermo con l’accusa di rapina in concorso. Il 28enne aggredito è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale: i medici gli hanno diagnosticato contusioni e lesioni guaribili in non meno di 25 giorni.

© Riproduzione riservata