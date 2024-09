AS Roma, l’Amministratore Delegato Lina Souloukou si è dimessa

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi che ha fatto insorgere la piazza, l’ormai ex dirigente Souloukou, considerata il maggiore responsabile dell’allontanamento in panchina di De Rossi, era stata duramente contestata dai tifosi

Il mondo del calcio italiano si è svegliato oggi con una notizia inattesa: l’Amministratore Delegato dell’AS Roma, Lina Souloukou, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso questa mattina, il club giallorosso esprime gratitudine per l’impegno di Souloukou in una fase complessa per il club, augurandole il meglio per il futuro.

Tuttavia, dietro la formalità del messaggio, si nasconde un periodo tumultuoso che ha visto la dirigenza della Roma sotto pressione crescente, culminato con l’esonero di Daniele De Rossi.

Il Comunicato

“L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni.

Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Messa sotto scorta insieme alla famiglia e ai due figli

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi che ha fatto insorgere la piazza e l’arrivo di Juric, l’ormai ex dirigente Souloukou, considerato il maggiore responsabile dell’allontanamento in panchina di De Rossi, era stata duramente contestata dai tifosi con un duro striscione su cui si leggeva “Il male di Roma”.

Il malcontento dei tifosi giallorossi intorno alla società con il passare delle ore aumentava tanto da ritenere necessario sottoporre l’ex CEO della Roma a “misure di tutela”, e nella giornata di sabato 21 settembre, era trapelata la notizia secondo cui Lina Souloukou sarebbe stata messa sotto scorta insieme alla sua famiglia e ai suoi due figli.