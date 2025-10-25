Auto storiche delle Forze Armate in mostra a Roma: Autoantiqua in Via Cola di Rienzo

Un appuntamento unico nel cuore di Roma: con Autoantiqua in divisa, domenica 26 ottobre, dalle 11 alle 17, Via Cola di Rienzo si trasformerà in una galleria a cielo aperto di auto storiche e veicoli in divisa appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Pace italiani. Un’occasione gratuita e aperta a tutti, pensata per appassionati, famiglie e curiosi.

Auto storiche delle Forze Armate a Roma: cosa vedere all’evento

L’esposizione “Autoantiqua in divisa” permetterà di ammirare da vicino i mezzi che hanno fatto la storia dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili Urbani di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco. Non mancheranno i veicoli della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza.

Accanto ai modelli d’epoca, simbolo di un’Italia che cambia ma conserva le sue tradizioni, saranno presenti anche veicoli più recenti, a testimonianza dell’evoluzione tecnologica e operativa di ogni corpo istituzionale.

Autoantiqua in divisa, per famiglie, appassionati e curiosi

L’iniziativa, a ingresso libero, non è pensata solo per collezionisti ed esperti: i visitatori potranno scoprire curiosità, dettagli storici e aneddoti legati ai veicoli esposti, vivendo una giornata diversa tra cultura, memoria e spirito civico.

Via Cola di Rienzo, una delle strade più vivaci e frequentate della Capitale, offrirà il contesto ideale per una passeggiata tra mezzi d’epoca, in un’atmosfera che unisce storia e quotidianità.

Luca Esposito, presidente Associazione Commercianti

Luca Esposito, presidente dell’associazione commercianti Prati Cola di Rienzo, è trait-d’union con le forze armate e i musei storici, per fare arrivare nella splendida via Cola di Rienzo, esemplari più unici che rari di automobili bellissime e suggestive per Autoantiqua e Autoantiqua in divisa, che è in programma domenica 26 ottobre dalle 11 alle 17.

La manifestazione, ideata da Fabrizio Panicaldo, nasce proprio dalla collaborazione tra commercianti e associazione Autoantiqua. Saranno esposti mezzi d'epoca e moderni della Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Guardia di Finanza, insieme a divise e cimeli storici dal primo conflitto mondiale a oggi.

Esposito ci racconta che tra i veicoli più singolari ci sarà un'ambulanza trasportata a mano della Croce Rossa, mezzi anni '50 e '70 dei Vigili del Fuoco, fino agli ultimi modelli in servizio, oltre a rarità come l'Alfa Romeo 8C 1000 Miglia dell'Esercito. Il percorso espositivo interesserà la parte pedonalizzata di via Cola di Rienzo, da via Marcantonio Colonna a via Virgilio, con palco centrale in piazza davanti al Bar Portofino.

L’evento sarà aperto dalla fanfara dei Carabinieri che, partendo da via Virgilio, raggiungerà la piazza intonando l’inno nazionale.

"Autoantiqua in divisa – aggiunge Luca Esposito – vuole valorizzare le forze armate e di soccorso, attraverso un linguaggio accessibile e visivo e mostrando al pubblico non solo i mezzi attuali ma anche la loro storia. L'obiettivo è rendere omaggio a chi lavora quotidianamente per la sicurezza dei cittadini, in un appuntamento che unisce fascino storico, identità nazionale e partecipazione popolare".

L’esposizione di auto storiche delle Forze Armate è un evento da non perdere

Le attese sono molte: il fascino dei veicoli storici esercita da sempre un forte richiamo, soprattutto quando si lega alla memoria collettiva e alla vita civile del Paese.

Domenica 26 ottobre, dalle 11 alle 17, la Capitale invita dunque a un viaggio nel tempo tra divise, colori e motori che raccontano una parte autentica della storia italiana.