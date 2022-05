Baby gang tenta di rapinare un coetaneo nel Frusinate

Lo scorso Marzo due ragazzi di quindici e di sedici anni hanno tentato di rapinare un compagno di scuola. Il fatto è accaduto a l’Isola del Liri. Due ragazzi appartenenti ad una baby gang hanno aggredito e minacciato un ragazzo loro coetaneo. I colpevoli sono ora indagati dai carabinieri di Vicalvi della provincia di Frosinone, coordinati dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma. Il giudice ha collocato il principale indiziato in una comunità. L’altro giovane invece ha ottenuto i domiciliari. Per entrambi i ragazzi è stato deciso un percorso di recupero.

L’episodio

I due ragazzi di quindici e sedici anni di origine straniera sono i principali responsabili della tentata rapina nei confronti di un loro coetaneo di scuola. Il fatto avvenuto a Isola del Liri a marzo 2022, provincia di Frosinone. Secondo quanto riportato dalla vittima lo scopo era quello di rubargli il biglietto dell’autobus. Il tentativo di rapina è avvenuto in presenza di altri coetanei che filmavano il tutto senza prestargli soccorso, commentando l’accaduto nel mentre con frasi come: “menagli che ti faccio diventare famoso”.

