Basilica di San Pietro, turista si denuda e urina sull’altare: critiche alla sicurezza vaticana

Un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta si è verificato nella mattinata del 10 ottobre 2025, nella magnifica cornice della Basilica di San Pietro. Un turista, approfittando di un momento di distrazione del personale di sicurezza, è riuscito a scavalcare le barriere che delimitano l'accesso all'altare della Confessione.

Con mossa rapida e inaspettata, ha percorso i gradini fino alla mensa sacra e, con un gesto che ha lasciato sgomenti i presenti, si è sbottonato i pantaloni e ha urinato davanti agli occhi increduli di centinaia di fedeli e visitatori.

Intervento della gendarmeria vaticana

Non ci è voluto molto perché gli agenti della gendarmeria vaticana intervenissero sul posto. L’uomo è stato bloccato e portato via dagli uomini in divisa. Questo evento rappresenta solo l’ultimo di una serie di episodi simili che hanno visto lo stesso altare vittima di atti vandalici. Ricordiamo un caso recente avvenuto lo scorso febbraio, quando un altro individuo aveva danneggiato alcuni candelabri durante una cerimonia.

Sicurezza nella Basilica di San Pietro

Sembra che la questione della sicurezza all’interno della basilica stia diventando motivo di preoccupazione per il Vaticano. Secondo alcune fonti vicine alla Santa Sede, anche Papa Leone XIV sarebbe stato informato dell’accaduto, manifestando il proprio disappunto per il ripetersi di tali incresciosi episodi. Si sollevano interrogativi circa le misure adottate per proteggere uno dei luoghi più iconici e sacri del cristianesimo.

Reazioni tra i fedeli e i visitatori

Tra coloro che si trovavano a San Pietro al momento dell’incidente, lo sconcerto era palpabile. “È difficile credere che qualcosa del genere possa accadere qui”, ha commentato un pellegrino italiano presente sulla scena. “Questo luogo rappresenta la fede per milioni di persone”, ha aggiunto visibilmente turbato dalla scena appena vista.

Le autorità vaticane in allerta

L'episodio porta all'attenzione dell'autorità vaticane il tema della sicurezza nei luoghi sacri e aperti al pubblico. Le autorità vaticane sono chiamate a riconsiderare le misure attualmente in vigore per garantire la protezione non solo dei fedeli ma anche del patrimonio artistico e culturale custodito all'interno delle mura vaticane. Nonostante la rapidità con cui è stata gestita la situazione attuale, resta il dibattito su come prevenire efficacemente futuri incidenti.

Rimane alta l’attenzione sulla Basilica di San Pietro, simbolo della cristianità mondiale, mentre le istittuzioni lavorano per ripristinare l’integrità e il rispetto dovuto a questo luogo santo.

Una serie di precedenti preoccupanti

Il caso di venerdì non è isolato. Negli ultimi tre anni si sono verificati altri due episodi di gravità simile:

1° giugno 2023 : un trentenne, completamente nudo e con la scritta “Save children of Ukraina” sulla schiena, si arrampicò sull’altare maggiore, attirando l’attenzione dei media internazionali.

: un trentenne, completamente nudo e con la scritta “Save children of Ukraina” sulla schiena, si arrampicò sull’altare maggiore, attirando l’attenzione dei media internazionali. 7 febbraio 2025: un uomo di origine rumena salì sull’altare e scaraventò a terra sei candelabri, danneggiandoli gravemente, senza che la Gendarmeria intervenisse tempestivamente.

Tre episodi, avvenuti tutti sotto la gestione Gambetti, hanno segnato una rottura rispetto al passato: fino al 2020 non si erano mai registrate profanazioni simili all’interno della Basilica di San Pietro.

Critiche alla gestione del cardinale Gambetti

L’ennesimo episodio di vandalismo riapre il dibattito sulla responsabilità del cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale. A lui vengono imputate scelte organizzative che, negli ultimi anni, hanno indebolito il sistema di vigilanza. Critiche arrivano anche sul clima interno alla Basilica, dove diversi sacerdoti hanno denunciato atteggiamenti arroganti da parte di giovani laici impiegati nei servizi di controllo, mentre episodi di vandalismo o profanazione hanno ricevuto risposte tardive e poco incisive.

Degrado e sporcizia nella Basilica di San Pietro

Secondo quanto denunciato dal quotidiano “Silere non possum“, all’interno della Basilica di San Pietro si riscontra oggi una situazione di trascuratezza e disorganizzazione, che avrebbe compromesso il clima di raccoglimento e preghiera. Le critiche si concentrano sulla gestione del cardinale Mauro Gambetti, accusato di aver trasformato la Fabbrica di San Pietro in una struttura “personalistica”, riducendo il numero dei sampietrini, tradizionali custodi della Basilica, e destinandoli a ruoli d’ufficio.