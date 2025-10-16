Bellegra e Subiaco: risse e spaccio sotto i riflettori della movida

In quello che doveva essere un tranquillo evento di paese, la sagra delle Tacchie a Bellegra, si è trasformato in un pomeriggio di caos e violenza. Cinque giovani, tutti residenti tra Bellegra e Rocca Santo Stefano, sono stati coinvolti in una rissa scatenata da motivi apparentemente futili. La situazione è rapidamente degenerata anche a causa dell’alcol consumato durante l’evento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Subiaco sono intervenuti prontamente per sedare la colluttazione che si è accesa nel cuore della cittadina. Nonostante il pronto intervento delle forze dell'ordine, uno dei partecipanti alla rissa ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche presso l'ospedale di Subiaco, con una prognosi di sette giorni.

Droga e movida: un problema persistente

Mentre le risse si consumavano a Bellegra, a pochi chilometri di distanza a Subiaco, i carabinieri erano impegnati in operazioni anti-droga. Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio dopo che una perquisizione ha rivelato il possesso di cocaina e hashish pronti per la vendita. La scoperta è stata resa possibile grazie all'insolito nervosismo mostrato dall'uomo durante un controllo di routine.

Scoperte altre attività illecite

Non solo droga pronta per lo spaccio: le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche una piantagione clandestina di canapa indiana nelle campagne circostanti. Oltre all’arresto per spaccio, sono state emesse denunce nei confronti di quattro persone per diversi reati connessi alla guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti.

L’impegno dei carabinieri contro lo spaccio

L’arresto del 39enne non rappresenta un caso isolato nella zona. Recentemente, le autorità avevano già fermato un ventenne sorpreso a vendere hashish a un minorenne. Un segnale chiaro che l’attività dei carabinieri continua incessante nella lotta contro i micro pusher che infestano la vita notturna della valle.