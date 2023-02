Biscotti al miele e i preziosi consigli di Donna Assunta

Forse non sapete che calamari e totani risulteranno morbidissimi se prima di cuocerli li lascerete a bagno nella birra per un’ora. A tavola la ricetta dei biscotti al miele.

Biscotti al miele

Ingredienti per 6 persone: 250 gr. di farina 00, 250 gr. di miele, liquore all’anice, burro.

Disponete sulla spianatoia la farina a fontana. A parte, in una ciotola, stemperate il miele con un cucchiaio di liquore, poi versate questo composto sulla farina e impastate finché ne otterrete uno consistente e omogeneo, che farete riposare per 15 minuti. Stendete la pasta allo spessore di un centimetro e mezzo e ritagliatela con appositi stampini da biscotti. Imburrare una teglia rettangolare e sistematevi sopra i biscotti e cuoceteli nel forno già caldo a 150° per 25/30 minuti, finché non saranno dorati. Lasciateli raffreddare su una griglia. (E’ preferibile attendere un paio di giorni prima di gustarli. Infatti, riposando per qualche giorno, diventeranno morbidi). Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata