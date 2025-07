Boccia e Sangiuliano, una vicenda intricata di stalking e accuse incrociate: si va verso il processo?

Un rapporto turbolento che diventa caso giudiziario

È una storia complessa quella che vede coinvolti Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Boccia è accusata di una serie di reati tra cui stalking, lesioni personali e diffamazione nei confronti dell’ex ministro. Le accuse parlano di un controllo ossessivo e reiterato sulla vita personale e professionale di Sangiuliano, tali da indurlo a dimettersi dal suo incarico ministeriale.

L’accusa di stalking

Secondo l'accusa, la Boccia avrebbe esercitato un potere invasivo su Sangiuliano, arrivando a costringerlo a condividere le sue password lavorative e a subire intrusioni anche nei momenti più privati. Tra gli episodi raccontati, ce n'è uno particolarmente inquietante avvenuto a Sanremo: qui la Boccia avrebbe impedito all'ex ministro di lasciare la stanza d'albergo dopo avergli chiesto di togliere la fede nuziale. In un crescendo di tensione si sarebbe poi giunti ad un'aggressione fisica.

Presunte menzogne e i ricatti

Le accuse non si fermano qui. La relazione extraconiugale con Sangiuliano sembra essere stata caratterizzata da continue richieste manipolative da parte della Boccia. Si parla anche di menzogne come una finta gravidanza per ottenere favori o incarichi professionali all'interno del ministero. In più occasioni, secondo i documenti dell'accusa, lei avrebbe fatto pressioni per ricevere nomine ufficiali che avrebbero legittimato la sua presenza negli ambienti ministeriali.

Scontro istituzionale

Il quadro dipinto dalle indagini è quello di una crescente pressione psicologica su Sangiuliano, culminata in rinvii di missioni istituzionali per assecondare le richieste della Boccia. Le tensioni sfociavano spesso in ricatti emotivi e pressioni per diffondere dettagli sulle loro interazioni personali. Un episodio emblematico è quello delle foto pubblicate sui social dalla donna per costringere il ministro a vederla nuovamente.

Reazioni ufficiali

L'indagine coordinata dai magistrati Giuseppe Cascini, Giulia Guccione e Barbara Trotta ha portato alla ribalta una vicenda che getta ombre sulla stabilità degli equilibri personali degli esponenti politici. L'evoluzione del caso verrà seguita con attenzione non solo dalla stampa ma anche dal pubblico, interessato ai risvolti giudiziari che coinvolgono personalità note del panorama politico italiano.

L’altra faccia della medaglia

D'altro canto, la difesa della Boccia sostiene che sia lei la vittima di una macchina del fango orchestrata contro di lei. Si dibatte sulla veridicità delle accuse mosse nei suoi confronti e si sollevano dubbi sull'obiettività delle indagini condotte finora. Rimane alta l'attenzione su quello che potrebbe rivelarsi uno dei processi più seguiti dell'anno.

© Riproduzione riservata