Bonus Mamme: 480 euro a dicembre alle lavoratrici con due figli, e dal 2026 altre novità per le madri che lavorano

Cosa prevede il nuovo bonus mamme

In arrivo nuove disposizioni per il tanto discusso bonus mamme. Dal 2026 cambieranno le modalità di sostegno economico per le madri lavoratrici, un'iniziativa che vuole migliorare l'equilibrio tra vita familiare e lavoro. La recente normativa del 30 giugno 2025 n. 95 introduce cambiamenti significativi, coinvolgendo in particolare le lavoratrici autonome e quelle con più figli.

Dettagli dei nuovi sostegni

Per le mamme con due figli, è previsto un contributo una tantum di 480 euro a dicembre. Le novità non finiscono qui: le madri lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli godranno di uno sgravio totale sui contributi previdenziali. Ciò significa che fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo, queste madri non dovranno contribuire al sistema previdenziale fino ad un tetto massimo di 3.000 euro annui.

Chi può richiedere il bonus

I criteri per accedere a questo bonus sono piuttosto specifici. Possono richiederlo le donne lavoratrici con almeno due figli, siano esse dipendenti a tempo determinato o autonome iscritte alla Gestione Separata INPS. Tuttavia, è necessario che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui e che il figlio minore abbia meno di dieci anni.

Cambiamenti previsti dal 2026

A partire dal primo gennaio 2026, l'agevolazione si concentrerà principalmente sulle riduzioni dei contributi previdenziali. Per tutte le madri con due figli – che siano dipendenti o autonome – verrà applicato uno sgravio parziale mensile direttamente sulla busta paga o sui versamenti previdenziali. Nel caso delle madri con tre o più figli e contratto a tempo indeterminato, lo sgravio sarà totale. Le mamme con tre o più figli ma contratti precari continueranno invece a ricevere il bonus di 480 euro come misura aggiuntiva.

Cosa significano queste novità

Queste modifiche segnano un passo significativo verso un sistema di sostegno alle famiglie che lavora su due fronti: l'immediata assistenza economica e la riduzione dei costi previdenziali. In definitiva, si cerca di rispondere alle esigenze delle famiglie numerose e aiutare le madri nel loro percorso professionale senza sacrificare la cura della famiglia.

© Riproduzione riservata