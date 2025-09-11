Bonus Psicologo 2025: come e quando presentare la domanda per avere fino a 1.500 €

Il bonus psicologo è una misura concreta che il governo italiano sta rilanciando per il 2025, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica. Qui di seguito tutti i dettagli aggiornati — tempi, requisiti, importi — spiegati con chiarezza per consentire a chiunque interessato di muoversi in tempo utile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa prevede il Bonus Psicologo 2025

Secondo il Ministero della Salute e l’INPS, il bonus psicologo è un contributo economico volto a sostenere il costo delle sedute di psicoterapia presso professionisti privati. Sono ammessi psicoterapeuti inseriti nell’albo degli psicologi che hanno aderito all’iniziativa, dopo aver comunicato la loro disponibilità al Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).

L’iniziativa è aperta a cittadini residenti in Italia che possiedono un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità e non superiore a 50.000 euro.

Date, risorse e finestra temporale per le domande

La finestra per presentare la domanda va dal 15 settembre al 14 novembre 2025 . dentro questo periodo si potrà accedere all’apposito servizio INPS, definito “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025”.

. dentro questo periodo si potrà accedere all’apposito servizio INPS, definito “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025”. Le richieste devono essere fatte esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS, usando credenziali SPID (livello 2 o superiore), Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi preferisce può anche usare il Contact Center Multicanale dell’INPS: numero verde 803.164 da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo le tariffe del gestore) per orientamenti o chiarimenti.

dell’INPS: numero verde 803.164 da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo le tariffe del gestore) per orientamenti o chiarimenti. Le risorse stanziate per questa finestra del bonus sono 9,5 milioni di euro .

. In base alle previsioni, con queste risorse si riuscirebbe a soddisfare al massimo poco più di 6.300 richiedenti nel caso in cui tutti i beneficiari rientrassero nella fascia con ISEE più basso.

Importi, fasce ISEE e modalità di graduatoria

L’importo del bonus è calcolato sulla base dell’ISEE del richiedente, con le seguenti fasce e massimali: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Fascia ISEE Importo massimo erogabile Fino a 15.000 euro 1.500 euro Tra 15.001 e 30.000 euro 1.000 euro Da 30.001 fino a 50.000 euro 500 euro

Ogni seduta può essere rimborsata fino a 50 euro massimo.

massimo. Le graduatorie per l’assegnazione del contributo saranno distinte per Regione e Provincia autonoma. Saranno in primo luogo i richiedenti con ISEE più basso ad avere la priorità; in caso di ISEE uguale, si considera l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Novità 2025 per il Bonus psicologo: obblighi e decadenze

Rispetto agli anni precedenti, il decreto ministeriale del 10 luglio 2025 (Salute-MEF) introduce alcuni elementi nuovi per evitare dispersione o ritardi: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I beneficiari che non effettuano almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal diritto al bonus.

Il codice univoco che viene assegnato al beneficiario deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, altrimenti decade.

Provincia autonoma di Trento: esclusione

Un punto importante da segnalare: la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute che non intende finanziare la prestazione del bonus psicologo per il 2025. Di conseguenza, i residenti in quella Provincia autonoma NON potranno presentare domanda per il beneficio.

Le ragioni della decisione non sono state rese pienamente note.

Possibili criticità e consigli per fare domanda