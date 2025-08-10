Botulino, “il veleno dei veleni”: un pericolo invisibile nei cibi conservati male

Davide Lonati, medico e tossicologo clinico presso il centro antiveleni degli istituti clinici Maugeri di Pavia, in una intervista a Margherita De Bac sul Corriere della Sera, ha parlato dei rischi legati al botulismo alimentare. Un discorso che tocca chiunque si trovi a maneggiare cibi in scatola o conserve casalinghe. “È fondamentale”, sottolinea Lonati, “che all’apertura i contenitori emettano quel caratteristico ‘clac’. Se manca, è un segnale preoccupante sulla conservazione del prodotto”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Riconoscere i segnali di allarme

I rischi non sono sempre visibili a occhio nudo. Un contenitore deformato, un tappo rigonfiato o una fuoriuscita di liquido alla sua apertura possono essere campanelli d’allarme per la presenza della tossina botulinica. I prodotti più esposti? Le zuppe pronte e le conserve fatte in casa. Anche se le industrie rispettano standard rigorosi, nella distribuzione possono verificarsi errori di conservazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Conserve casalinghe e zucchero come difesa

Le conserve fatte in casa come olive e verdure sott’olio possono facilmente diventare terreno fertile per il botulino se non preparate correttamente. È cruciale sterilizzare accuratamente i vasetti e controllare la cottura degli alimenti. Le marmellate invece sono più sicure grazie allo zucchero che ostacola la germinazione delle spore.

L’antidoto: unica salvezza contro il veleno

Il botulino è chiamato non a caso “il veleno dei veleni”; pochi microgrammi sono letali. I sintomi dell’intossicazione si manifestano rapidamente: si parte da nausea e vomito per arrivare a gravi problemi neurologici. In Italia esiste un efficiente sistema di pronto intervento che prevede l’uso dell’antidoto anti-botulino, somministrato con rapidità dai centri antiveleni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ogni anno il centro Maugeri segue 30-40 casi sospetti di botulismo telefonicamente. Sebbene eventi come quelli registrati in Sardegna e Calabria abbiano destato preoccupazioni, non rappresentano un’emergenza nazionale ma una coincidenza di eventi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata