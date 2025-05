Box auto a Roma: un affare da capogiro, prezzi da record in centro

Se abitate in zone trafficate, possedere un box auto potrebbe essere un autentico sogno. Un sogno che ha un prezzo, a volte da capogiro, soprattutto se ci troviamo in alcune zone esclusive di Roma. Pensate: un box può arrivare a costare quasi quanto un mini appartamento. E se da un lato questo fenomeno è fonte di frustrazione per chi è alla ricerca di un posto auto, per altri è diventato un vero e proprio business. Vediamo insieme come. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il business dei box auto a Roma

I box auto stanno diventando un bene immobiliare molto ricercato. Basti pensare che a Roma, nei quartieri esclusivi come Campo Marzio, Colonna, Pigna e Trevi, un box di circa 12,5 metri quadrati può costare fino a 200.000 euro. Non ci credete? A far luce su questa tendenza è Corrado Sassu, esperto del settore immobiliare e fondatore della Corrado Group, noto anche per essere la star del programma televisivo “Casa a prima vista”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I costi dei box in vari quartieri di Roma

In base alle analisi condotte da Sassu, scopriamo che in zone semicentrali, come San Giovanni, Eur, Monteverde e Parioli, i prezzi oscillano tra 35.000 e 95.000 euro, mentre in quartieri periferici come Tiburtina e Cinecittà, un box può arrivare a costare fino a 50.000 euro. Ed ancora, ai confini della città, si possono trovare box a partire da 15.000-20.000 euro.

Che dire poi del mercato dell’affitto? Anche qui, i numeri sono da record. Sassu rileva che i canoni mensili nelle zone centrali e più ricercate possono arrivare fino a 2.500 euro, mentre nei quartieri semicentrali oscillano tra 500 e 1.000 euro.

Box auto: investimento dell’anno

Per gli imprenditori, l’acquisto di un box auto è spesso considerato una scelta saggia, un modo per limitare le spese di manutenzione e per evitare discussioni con gli inquilini. Ciò che emerge dai numeri, infatti, è che i box auto si trovano in una vera e propria olimpo degli asset immobiliari e rappresentano uno degli investimenti più interessanti del momento, soprattutto nel cuore della Città Eterna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Siamo, insomma, di fronte a un fenomeno il cui sviluppo sarà molto interessante da seguire nel prossimo futuro. Continueranno ad aumentare i prezzi? E se sì, fino a che punto? Sarà interessante scoprirlo.

© Riproduzione riservata