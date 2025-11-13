Un episodio di violenza si è consumato nel cuore di Roma, precisamente alla stazione metro Ottaviano. Lo youtuber Simone Cicalone è stato vittima di un brutale pestaggio da parte di un gruppo di individui che lo hanno attaccato senza preavviso.

L’influencer, conosciuto per i suoi video denuncia contro i borseggiatori della capitale, è stato sorpreso alle spalle mentre si trovava nei pressi delle macchinette della metropolitana e poi scaraventato a terra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aggressione a Cicalone nella Metro: il racconto dei testimoni

Era intorno alle 18:30 quando l’episodio ha avuto luogo. Evelina, una videomaker presente sul posto, racconta che tutto è iniziato con tre persone che si sono avvicinate a Cicalone. “Poco dopo ne sono arrivate altre – spiega Evelina – hanno cominciato a prenderlo a calci”. Le violenze non si sono fermate lì: il noto youtuber è stato preso a calci in faccia fino a perdere conoscenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Cicalone aggressione

Brutale pestaggio a Cicalone: caccia ai responsabili

Dopo l’attacco, Simone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale. Nel frattempo, carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori del pestaggio. Le prime testimonianze indicano che il gruppo fosse composto da rom già noti alle forze dell’ordine. L’obiettivo ora è catturare i responsabili.

Vendetta o casualità?

Non è escluso che l’aggressione possa essere legata ai video pubblicati da Cicalone sui borseggiatori della metro di Roma. Alcuni degli aggressori sarebbero già comparsi nei suoi filmati, il che potrebbe far pensare a una vendetta orchestrata per intimidirlo e costringerlo a smettere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Simone Cicalone, ennesima aggressione

Non è la prima volta che Simone Cicalone finisce nel mirino. Già la scorsa estate era stato vittima di episodi simili nei pressi della stazione di Napoli, dove fu aggredito due volte in poche settimane. In un altro episodio di aprile, venne assalito da un gruppo di borseggiatori latinos alla fermata Flaminio, mentre a maggio qualcuno tentò persino di investirlo con un’auto.