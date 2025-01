Calcio. Serie B, domani Modena – Frosinone: le probabili formazioni

Il Frosinone torna in campo dopo l’ennesima deludente prestazione, con la netta sconfitta subita contro la Cremonese (3-0 il passivo, ndr). I tifosi giallazzurri si interrogano sul vero volto della squadra, che alterna prestazioni incoraggianti a crolli inspiegabili. Ora, il match contro il Modena rappresenta un’occasione cruciale per riscattarsi e risalire la china in una classifica al momento indecorosa.

Dopo aver chiuso il 2024 con una vittoria contro la Salernitana e un prezioso pareggio a Castellammare di Stabia, il Frosinone ha mostrato un atteggiamento superficiale e poco determinato nella sfida con la Cremonese. Gli errori di concentrazione e la mancanza di grinta sono stati evidenti, mettendo in discussione la solidità della squadra allenata da Greco. Gli alibi delle diverse assenze lasciano il tempo che trovano, poichè la compagine grigiorossa era sicuramente alla portata.

Testa, quindi, alla prossima trasferta contro gli emiliani guidati da Mandelli, in programma domani alle ore 15. L’attenzione sarà sul nuovo arrivato Koutsoupias, che con la sua probabile titolarità potrebbe portare dinamismo e fisicità a centrocampo, mentre il duo d’attacco Partipilo-Ambrosino deve dimostrare maggiore incisività. Tsadjout o Pecorino potrebbero sostituire Ambrosino per aggiungere maggiore fisicità in attacco. La difesa, con Bracaglia al posto di Lusuardi, dovrà essere più solida per evitare un’altra imbarcata.

I padroni di casa si affidano agli ex di turno Caso e Cotali, che potrebbero rivelarsi decisivi nel creare difficoltà alla retroguardia ciociara; si punta su un assetto equilibrato, con la creatività di Caso e Palumbo sulla trequarti e la finalizzazione di Mendes.

Le probabili formazioni:

Modena (3-4-2-1): Gagno; Cauz, Caldara, Zaro; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Caso, Palumbo; Pedro Mendes

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono J., Gelli, Darboe, Koutsoupias, Kvernadze; Partipilo, Ambrosino.