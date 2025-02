Calciomercato, Frosinone scatenato: 4 acquisti e 1 cessione

Il Frosinone ufficializza 4 innesti per provare a risollevare una situazione più che critica in campionato: sono sei i punti che lo tengono distante dalla salvezza e quindi dalla permanenza nel campionato cadetto. Rafforzati difesa e centrocampo, quindi, con difensori di esperienza e qualità.

Dopo aver trovato poco spazio in Liguria al Genoa, Emil Bohinen (classe 1999) approda alla corte di Greco con la formula del prestito: giocatore dotato di tecnica e visione di gioco, capace di dare equilibrio alla mediana del Frosinone.

Torna in Ciociaria Fabio Lucioni, protagonista della promozione in Serie A nella stagione 2022-2023: torna a titolo definitivo fino a giugno. Un altro ritorno è quello di Ben Lhassine Kone (classe 2000), che torna dal Como in prestito per dare nuova energia al reparto. Mezzala dinamica e abile negli inserimenti, Kone conosce bene l’ambiente e potrebbe essere una risorsa preziosa per i giallazzurri.

Dal Parma arriva Gianluca Di Chiara, difensore mancino duttile e con esperienza in Serie B, che potrebbe contribuire alla maggiore solidità difensiva. In uscita, il Frosinone ha salutato Francesco Gelli, che si trasferisce a titolo definitivo alla Cremonese. Il centrocampista lascia i giallazzurri dopo una prima parte di stagione con poco spazio e cercherà di rilanciarsi con la maglia grigiorossa.