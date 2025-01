Calciomercato. Frosinone, ufficiale Koutsoupias

Con l’inizio del girone di ritorno, il Frosinone Calcio si muove attivamente sul mercato per rafforzare la rosa e affrontare una seconda parte di stagione fondamentale per il proprio destino: i ciociari, attualmente in zona playout, puntano a risalire la classifica con una serie di operazioni mirate in entrata e in uscita.

Koutsoupias: “Molto contento di essere qui”

La prima operazione di mercato è già stata conclusa e ufficializzata: dal Catanzaro arriva Ilias Koutsoupias, giovane centrocampista greco classe 2001. Il giovane si trasferisce alla corte di Greco con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato dopo il primo punto conquistato dal Frosinone nel girone di ritorno. Koutsoupias è un centrocampista box to box che ha nel suo repertorio sia la fase difensiva che quella offensiva.

Le sue prime parole da giocatore ciociaro mettono il risalto il suo entusiasmo per la nuova avventura: “Sono molto contento di essere qui. Ho subito deciso di venire appena sentito l’interesse del Frosinone. Mi piace inserirmi, usare la mia fisicità, e prometto ai tifosi che darò tutto per questa maglia”.

Koutsoupias è stato impressionato dal livello degli allenamenti e dalla società, definendo lo Stirpe uno degli stadi più belli d’Italia. Il suo arrivo colma una lacuna a centrocampo, ma le mosse del direttore sportivo Guido Angelozzi non si fermano qui. Con un organico sovraffollato, il Frosinone deve liberarsi di alcuni elementi per poter effettuare ulteriori acquisti. Diverse sono le situazioni in ballo.

Frosinone, le altre operazioni

Diversi giocatori sono in uscita, come Oyono e Lusuardi. Al franco-gabonese è interessato il Lecce, ma la trattativa non è ancora decollata, mentre sul centrale, valutato 4 milioni di euro, è piombato il Palmeiras. Situazione in evoluzione per Szyminski, principale candidato alla cessione, mentre sullo scuola Inter Garritano si registrano sondaggi dalla Serie C: il suo contratto scade a giugno, ragion per cui la società di Maurizio Stirpe potrebbe lasciarlo partire a gennaio per evitare un addio a parametro zero in estate. Possibile rientro anticipato al Monza per Machin, che libererebbe un posto a centrocampo.

Le cessioni saranno fondamentali, poichè, visto l’alto numero di esuberi in rosa, senza di esse il Frosinone non potrà ingaggiare nuovi giocatori.