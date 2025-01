Calciomercato Lazio. Casadei al Torino, e ora? Le alternative per il centrocampo

Sfuma il grande obiettivo della Lazio a centrocampo: dopo un lungo inseguimento, con sorpassi e controsorpassi, Cesare Casadei è praticamente un giocatore del Torino. Il centrocampista 22enne ha sostenuto parte delle visite mediche con il club granata e presto si appresterà ad apporre la firma sul contratto.

Fabrizio Romano svela l’accordo raggiunto tra la società di Urbano Cairo ed il Chelsea: un trasferimento, quello di Casadei, che costerà al patron 15 milioni di euro + il 25% sulla futura rivendita. Battuta quindi la concorrenza biancoceleste, che era forte di un’offerta basata su una parte fissa cash più bassa ma una percentuale di rivendita più alta.

Quello che è certo ora è che la Lazio ha lacune a centrocampo che spera di colmare in questi ultimi giorni di mercato: potrebbe tornare di moda il nome di Fazzini, per il quale ci sono già stati precedenti contatti con l’Empoli (no dei toscani al pagamento dilazionato), mentre resta sullo sfondo il profilo di Belahyane del Verona. Nel frattempo Castrovilli è stato ceduto in prestito secco al Monza: il giocatore finirà lì la stagione e concluderà di conseguenza, al termine della stessa, il suo contratto con la Lazio. Ci sono stati, nelle ultime ore, contatti con l’Udinese per Payero, che ha 26 anni e, a differenza di Fazzini e Belahyane, occuperebbe un posto in lista Serie A; si potrebbe ragionare anche sulla base di uno scambio (con conguaglio in favore dei bianconeri) con Basic, ormai fuori dal progetto tecnico di Marco Baroni.