Calciomercato Lazio, Casadei complicato: il motivo

La Lazio continua a sondare il mercato in cerca di rinforzi, ma il sogno di portare Cesare Casadei nella Capitale si scontra con la fermezza del Chelsea. Il centrocampista scuola Inter, reduce da ottime prestazioni con le giovanili azzurre (miglior giocatore del Mondiale U20, ndr), è valutato circa 15 milioni di euro dal club londinese, che preferirebbe cederlo a titolo definitivo, poichè ha solo uno slot libero per il prestito. La trattativa resta aperta, ma la richiesta del Chelsea complica i piani della società biancoceleste, che al momento lavora proprio per un prestito, gratuito, fino a fine stagione.

Lazio, altri obiettivi e mercato in uscita: cosa filtra

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, che segue Casadei da anni, lo considera un obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo di Marco Baroni. La Lazio spera di convincere il Chelsea proponendo un accordo simile a quello concluso per Gila con il Real Madrid: un prestito con clausola di riacquisto o percentuale sulla futura rivendita. Tuttavia, il Chelsea non ha ancora accettato né l’offerta della Lazio né il rilancio del Torino, mantenendo alta la tensione sulla trattativa.

Se il sogno Casadei dovesse sfumare, Fabiani tiene pronte alternative under 22 per evitare problemi di lista. Tra i nomi monitorati restano Fazzini dell’Empoli e Belahyane del Verona: entrambi sono profili di prospettiva, ma al momento non risultano offerte ufficiali.

Sul fronte delle cessioni, la Lazio valuta le situazioni di alcuni giocatori. Tra questi, Castrovilli potrebbe essere messo sul mercato per finanziare nuovi investimenti, ma non è l’unico in bilico. Basic, fin qui non utilizzato, potrebbe a sua volta essere coinvolto in operazioni di mercato.