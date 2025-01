Calciomercato Lazio. Casadei si avvicina, ma non è l’unico obiettivo

La Lazio sembra ormai pronta ad accogliere Cesare Casadei. L’accordo con il giocatore e il suo entourage è ormai definito: c’è intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Ora, l’ultimo tassello è l’ok definitivo del Chelsea, con le parti che sembrano sempre più vicine a un’intesa economica. Nella tarda serata di ieri era trapelata la notizia di un possibile nuovo rilancio del Torino, ma questa non trova conferme.

Le negoziazioni tra Lazio e Chelsea stanno entrando nella fase decisiva. Dopo i contatti odierni, il club capitolino ha alzato l’offerta a circa 14 milioni di euro più bonus, avvicinandosi alla richiesta dei Blues, che puntano a ottenere 16 milioni di euro in parte fissa. Una distanza minima che potrebbe essere colmata nelle prossime ore, con un accordo definitivo che potrebbe arrivare non domani, ma entro le prossime 48 ore.

La Lazio è determinata a chiudere l’operazione a titolo definitivo. Per sbloccare l’indice di liquidità, il club sta considerando di utilizzare fidejussioni bancarie legate a crediti futuri. Questa strategia consentirebbe di formalizzare l’acquisto di Casadei senza ostacoli finanziari.

Ma il mercato in entrata non si fermerebbe qui per la società biancoceleste: ieri il Corriere dello Sport ha parlato di un discorso aperto, sempre con il Chelsea, per il difensore classe 2005 Aaron Anselmino: il ragazzo è momentaneamente in prestito al Boca Juniors e in questa prima parte di stagione ha messo a referto 2 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Qualora l’operazione dovesse saltare, sarebbe pronto l’assalto ad Abakar Sylla (22 anni), centrale mancino ivoriano dello Strasburgo, valutato 12 milioni e non più punto fermo dei francesi: per lui 15 presenze in stagione, ma non gioca da due mesi (per lui solo due presenze in Coupe de France). Il giovane, peraltro, ha come agenti gli stessi di Casadei, per cui l’apertura alla trattativa potrebbe essere più agevole. La Lazio, quindi, monitora con attenzione occasioni in difesa, nonostante sembri scongiurato l’intervento di Patric.

Occhi anche su Ilic del Torino, ma al momento ci sono stati solo contatti esplorativi con l’agente per capire se l’affare possa andare in porto. A riportarlo è Sky Sport.