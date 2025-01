Calciomercato Roma, il focus sulle trattative in corso

Ore calde per il mercato della Roma, a poche ore dal gong. I giallorossi sono attivi sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Sono emerse ieri novità sul futuro di Zalewski, il cui entourage è a Trigoria per discutere il futuro dell’assistito con la società: su di lui c’è il Marsiglia, che sarebbe intenzionata a prenderlo a titolo definitivo. Ma la priorità del polacco sarebbe quella di rimanere in Italia, ecco che quindi resta viva la pista che lo porterebbe all’Inter: la società meneghina è interessata al prestito solo dopo aver ceduto, con la stessa formula, Buchanan al Villarreal. La richiesta della Roma per Zalewski (il cui contratto con i giallorossi scade a giugno) è di 5 milioni più bonus: in caso di accordo per il prestito, il ragazzo dovrebbe prima rinnovare il suo attuale contratto prima di accasarsi alla corte di Simone Inzaghi.

E’ già finita, intanto, l’avventura di Hermoso nella Capitale: in dirittura d’arrivo la trattativa che lo porterà in prestito secco al Bayer Leverkusen, squadra campione di Germania in carica.

I Friedkin sono al lavoro per regalare a Ranieri un vice-Dovbyk. I due nuovi nomi sul taccuino sono quelli di Embolo del Monaco e Isaac Romero del Siviglia: si parte per entrambi da una valutazione di 12 milioni di euro, che può lievitare fino a 15. Nel caso in cui il rinforzo atteso arrivi, si sbloccherebbe la cessione di Shomurodov, voglioso di maggior minutaggio. Su di lui c’è il Venezia, ancora alle prese con la cessione di Pohjanpalo.