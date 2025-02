Calciomercato Roma, nell’ultimo giorno ufficializzati tre giocatori

Ufficiale anche la cessione di Dahl al Benfica in prestito con diritto di riscatto. Sfuma il difensore dell’Empoli Goglichidze

Ultima giornata di mercato calda per i dirigenti della Roma, che hanno definito su più tavoli diverse operazioni di mercato.

Soltanto nella giornata di ieri sono stati ufficializzati tre colpi: si tratta di Victor Nelsson e i centrocampisti Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine.

A presentare i nuovi acquisti ci hanno pensato i comunicati ufficiali della società giallorossa. Nelsson arriva in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray: è un classe 1998, difensore centrale danese, dalle oltre 100 presenze con la compagine turca.

Gourna-Douath, invece, 22 anni ad agosto, proviene dal Salisburgo con la stessa formula utilizzata per Nelsson: cresciuto nelle giovanili del Saint-Etienne, si è affermato in prima squadra a 17 anni e ha debuttato in Ligue 1. Ha giocato nel Salisburgo campione d’Austria nel 2023.

Anass Salah-Eddine (23 anni), acquistato a titolo definitivo dal Twente, vanta nel suo curriculum la militanza in squadre come Az-Alkmaar e Ajax, in cui ha debuttato nel 2022.

Sul fronte uscite, ufficiale la cessione a titolo temporaneo al Benfica di Samuel Dahl, preso in estate e con 3 presenze con maglia Roma all’attivo.

Saltata, invece, la trattativa per il difensore empolese Goglichidze, come annunciato da Ranieri nel post-partita di Roma-Napoli di domenica. I contatti sarebbero stati interrotti dopo un presunto cambiamento delle condizioni dei toscani sulle modalità di pagamento e sulla cifra dell’obbligo di riscatto.