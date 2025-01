Calciomercato Roma. Zalewski vicino all’Inter, si tratta per Marmol

Ultimi giorni di mercato per la Roma, che sta tastando il terreno per le future operazioni da mettere in atto per rinforzare l’organico a disposizione di sir Claudio Ranieri.

Diverse le trattative in difesa: Nicola Zalewski sembra vicino all’Inter, che lo accoglierebbe come sostituto di Buchanan (ceduto al Villarreal, ndr) soltanto con la condizione del prestito con diritto di riscatto, che sembra fissato intorno ai 5 milioni di euro. Il giocatore, essendo in scadenza con la Roma, prima di liberarsi dovrà quindi rinnovare il proprio contratto con la società dei Friedkin.

Sul fronte entrate, si cerca un accordo con il Las Palmas per Marmol, che andrebbe a prendere il posto del partito Hermoso (ceduto nei giorni scorsi al Bayer Leverkusen, ndr): la Roma ha provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Dahl, ma gli spagnoli lascerebbero partire il difensore solo in caso di pagamento della clausola di 10 milioni. Nel frattempo, proprio Dahl è entrato nel mirino del Besiktas, così come Soulè è stato sondato dal Fulham, interessato all’operazione in prestito oneroso.