Campi rom, arrestata la madre dei ragazzini responsabili dell’incidente mortale: con sé gioielli in oro e denaro

È stata rintracciata e arrestata mercoledì 20 agosto la madre di due dei minorenni coinvolti nell'incidente che l'11 agosto a Milano ha causato la morte di Cecilia De Astis, 71 anni, travolta da un'auto rubata lanciata a tutta velocità in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. La donna, Paola Sulejmanovic, 33 anni, è stata fermata dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli nei giardini di viale Giovanni da Cermenate, a poca distanza dal campo rom di via Selvanesco, dove viveva con altre famiglie di origine bosniaca.

Gioielli e denaro addosso al momento dell’arresto

Quando è stata bloccata, gli agenti le hanno trovato addosso più di 130 grammi di gioielli in oro e oltre 1.500 euro in contanti. Circostanza che ha fatto scattare una denuncia a piede libero per ricettazione. Parallelamente, la 33enne è stata arrestata in esecuzione di un cumulo di pene definitive pari a 3 anni e 10 mesi per furti commessi tra il 2017 e il 2019, in particolare in abitazioni private. Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata nel carcere di San Vittore.

La dinamica dell’incidente e i minorenni coinvolti

Lunedì 11 agosto, poco dopo le 19, una Citroën DS4 bianca rubata ha sbandato a forte velocità e ha travolto la signora De Astis, che stava rientrando a casa dopo alcune commissioni. Alla guida c'era un 13enne, figlio della donna arrestata, affiancato dal fratello di 12 anni e da altri due bambini di 11 anni. Uno di questi è stato individuato successivamente sulla A6 all'altezza del casello di Fossano (Cuneo). L'altro è ancora ricercato dagli investigatori nella zona di San Paolo, a sud di Milano.

L’allontanamento dei minori e la collocazione in comunità

Il 14 agosto i due fratelli di 12 e 13 anni sono stati rintracciati in un insediamento a Beinasco, nell'hinterland torinese, e immediatamente allontanati dalle rispettive famiglie. I vigili li hanno trasferiti in comunità protette in base all'articolo 403 del codice civile, che prevede l'allontanamento dei minori in caso di grave pericolo nell'ambiente familiare.

Il provvedimento è stato convalidato dal gip sabato 16 agosto.

La fuga e il ritrovamento del tredicenne

Il 13enne che guidava l'auto, collocato in una comunità della Bergamasca, è riuscito a fuggire la vigilia di Ferragosto. Poche ore dopo, nel pomeriggio del 15 agosto, è stato intercettato da una Volante in viale Giovanni da Cermenate, lo stesso luogo in cui cinque giorni dopo sarebbe stata arrestata la madre. Il ragazzo è stato riportato in comunità.

