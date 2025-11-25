Cani e gatti dimenticati a Guidonia: ALFA denuncia l’inerzia del Comune e organizza un sit-in

A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, cresce l’attesa per la mobilitazione del 30 novembre, organizzata da ALFA (Associazione Love For Animals OdV) insieme ai cittadini che da anni chiedono interventi certi per i diritti dei cani e dei gatti abbandonati del territorio.

ALFA contro il Comune di Guidonia: protesta per canili, adozioni e diritti degli animali

Le promesse elettorali firmate nel 2022 dal sindaco, dedicate al miglioramento della gestione degli animali senza famiglia e al contenimento della spesa pubblica legata ai canili, non hanno prodotto risultati concreti. Oggi la situazione è ferma e i problemi che si voleva superare restano intatti, con oltre 400 animali ancora in condizioni ritenute insoddisfacenti da volontari e residenti.

Guidonia, promesse mancate sul benessere animale: cosa era stato annunciato nel 2022

Nel 2022 il sindaco aveva presentato un programma preciso: progetti strutturati per garantire dignità ai cani e ai gatti abbandonati, riduzione dei costi dei canili convenzionati e un miglioramento del decoro urbano grazie a una gestione più responsabile delle colonie feline e dei randagi. L’impegno, firmato pubblicamente, era stato accolto con speranza da associazioni e cittadini, convinti che l’amministrazione avrebbe dato un segnale forte a favore del benessere animale.

Dopo tre anni, però, il quadro non è cambiato. Gli animali continuano a essere affidati a strutture private senza piani d'adozione solidi e senza una supervisione adeguata da parte del Comune, che nel frattempo ha messo in campo iniziative ritenute marginali. Secondo ALFA queste misure non affrontano il problema, ma lo spostano lontano dagli occhi della cittadinanza senza risolverlo.

Guidonia, tre anni di promesse mancate: la denuncia di ALFA e il ruolo dei volontari

ALFA Associazione Love For Animals OdV, una delle realtà più attive sul territorio, non risparmia critiche. L'organizzazione parla apertamente di "inerzia amministrativa" e ricorda come, in assenza di un intervento pubblico efficace, tutto il lavoro di cura, recupero e adozione sia stato portato avanti da cittadini e volontari. Sono loro che ogni giorno si occupano degli animali abbandonati, sostituendo di fatto il Comune in compiti che dovrebbero essere istituzionali.

L’associazione sottolinea inoltre che la permanenza prolungata dei cani nei canili convenzionati pesa sulle casse pubbliche: oltre mezzo milione di euro l’anno per quasi quattrocento animali, senza un reale percorso di adozione e senza controlli adeguati sulle strutture.

La sofferenza dei cani e dei gatti, secondo ALFA, deriva da questa gestione inefficace che non dà sbocchi né garantisce rispetto. Per dare un segnale forte, l’associazione ha lanciato una raccolta firme su change.org intitolata “I cani e i gatti di Guidonia non sono rifiuti”, che sta ottenendo un sostegno crescente.

Guidonia, tre anni di promesse mancate sul benessere animale: obiettivi protesta

La protesta del 30 novembre ha obiettivi chiari. Il primo riguarda il trasferimento urgente di circa duecento cani ospitati in un canile convenzionato che, secondo l’amministrazione stessa, non possiede i requisiti per accogliere animali pubblici e non permette ai volontari un accesso regolare. Una situazione considerata insostenibile.

La seconda richiesta riguarda il ritiro della determina che prevede uno sconto sulla TARI per chi adotta un cane: ALFA e i cittadini ritengono che l'adozione debba nascere da un gesto responsabile, non da un incentivo economico.

Il terzo punto riguarda l’avvio di programmi etici e ben strutturati per facilitare le adozioni dei cani presenti nei canili privati convenzionati, con l’obiettivo di alleggerire i costi a carico della cittadinanza e migliorare la qualità di vita degli animali.

Infine, una richiesta congiunta coinvolge il Comune di Tivoli: si tratta della realizzazione di un piano per la sterilizzazione dei cosiddetti “cani delle cave”, oltre cento esemplari inselvatichiti, malati e denutriti, che necessitano di un intervento sanitario urgente per limitare sofferenze e problemi legati alla loro presenza.

Diritti degli animali ignorati: la posizione di ALFA sul caso Guidonia

Il sit-in organizzato da ALFA e sostenuto da cittadini sensibili al tema si terrà domenica 30 novembre, dalle 11 alle 13, davanti alla stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio. L’obiettivo è dare voce agli animali che non possono chiedere da soli interventi adeguati.

Una protesta pacifica che vuole richiamare l’attenzione del sindaco e della giunta su impegni rimasti sulla carta. ALFA parla di un’occasione per dimostrare che la cittadinanza non accetta più il silenzio amministrativo e pretende un cambio di passo immediato.

“Non possiamo più tollerare che gli animali vengano trattati come scarti da nascondere nei canili a spese della collettività”, afferma l’associazione, ribadendo la necessità di attuare le misure promesse, dal controllo delle nascite alla gestione etica delle adozioni.

Guidonia, tre anni di promesse mancate: un appello a un impegno concreto

La mobilitazione del 30 novembre rappresenta un richiamo forte al senso di responsabilità dell’amministrazione. La tutela del benessere animale non è solo un tema etico ma anche un elemento che incide sulla qualità della vita dei cittadini e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Le associazioni chiedono che il Comune avvii subito un percorso serio, che metta fine all’immobilismo e restituisca dignità a cani e gatti che da anni vivono senza una prospettiva. L’appello è chiaro: rispettare gli impegni presi, ascoltare chi opera ogni giorno sul territorio e lavorare per un modello di gestione che tuteli gli animali e garantisca un uso più corretto dei fondi pubblici.