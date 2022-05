Casilina, blitz nelle piazzole e negli autogrill: luoghi della prostituzione maschile

Come riportato da Leggo, gli agenti del distretto del Casilino sono intervenuti nelle due piazzole di servizio antistanti alle stazioni del Grande Raccordo Anulare all’altezza della Casilina, e nei bagni dell’Autogrill. Uno dei luoghi più frequentati di Roma nell’ambito della prostituzione maschile. Auto Polizia di Stato

In campo agenti in divisa e in borghese. Congiuntamente alle pattuglie del reparto prevenzione crimine Lazio e dei cinofili. Lo scopo era quello di fermare il fenomeno frequente della prostituzione. “È un’operazione per prevenire i reati e contro il degrado e l’insicurezza“, avrebbe detto un poliziotto a un uomo, bloccato dalle forze dell’ordine mentre cercava di allontanarsi.

Prostituzione maschile, blitz della Polizia sulla Casilina

Dopo l’intervento della Polizia, gli agenti hanno controllato la regolarità dei mezzi di proprietà di chi è stato identificato. “Vi prego non rovinatemi, sono sposato“, sarebbe stata una delle frasi più pronunciate dagli uomini fermati dai poliziotti durante il blitz.

