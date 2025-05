Ceccano, è morto a 107 anni Tommaso Pizzuti ultimo deportato ciociaro nei lager nazisti

È una notizia che giunge come un pugno allo stomaco: ci ha lasciato Tommaso Pizzuti, un’indomita figura di resistenza e coraggio, simbolo della Ciociaria oppressa durante il periodo del regime nazista. Aveva soli 107 anni e portava con sé, oltre a un secolo di vita, i ricordi di un passato oscuro, quando la sua amata Ceccano, in Ciociaria, subì le conseguenze della brutalità nazista.

Tommaso Pizzuti: l’ultimo sopravvissuto

Tommaso era l’unico sopravvissuto tra i 12 ceccanesi deportati nei lager nazisti nel 1943. Un esempio di come la tenacia e la resistenza possano a volte sovrastare l’ostinazione del male. La sua storia, come quella di molti altri tragici eroi dimenticati dalla storia, merita di essere ricordata e onorata.

Una medaglia d’onore… e di rimembranza

Solo qualche mese fa, il 27 gennaio, il prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, gli aveva conferito la Medaglia d’onore in presenza della comunità che lo aveva visto crescere e lottare. Una ricompensa per aver scelto di rimanere fedele al giuramento fatto al Re, nonostante le condizioni atroci e le seduttive promesse di un nemico insidioso.

Rapito dal suo paese, deportato in Germania

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Tommaso fu disarmato dai tedeschi. Posto di fronte alla scelta di continuare la guerra al fianco del Terzo Reich o essere fatto prigioniero, scelse la resistenza. Fu cosi trasferito in Germania, sradicato dalla sua amata terra e avviato ai lavori forzati nell’organizzazione Todt, vivendo in prima persona l’orrore della Storia che si stava scrivendo nel sangue.

Tommaso Pizzuti: un simbolo della resistenza ciociara

La sua vita, lunga oltre un secolo, è stata una testimonianza di grande coraggio e resistenza, rendendo Tommaso Pizzuti un vero eroe per la sua comunità. La sua lotta contro l’oppressione nazista è un monito per le future generazioni, un esempio di come, anche nelle circostanze più atroci, l’integrità e l’amor patrio non siano negoziabili.

