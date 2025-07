Charles Kaufman dal carcere di Rebibbia: “Non so perché sono qui, mi manca l’aria”

Il dramma nel cuore di Rebibbia

Nelle mura silenziose e austere del carcere di Rebibbia, si leva una voce che chiede giustizia. Charles Francis Kaufman, cittadino americano di 46 anni, è al centro di una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa. Accusato del brutale omicidio della compagna Anastasia e della piccola figlia Andromeda di soli undici mesi, l’uomo si dichiara innocente. “Non so perché sono qui”, ha detto con tono deciso durante un incontro con due figure pubbliche italiane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un grido d’innocenza e il conforto negato

Kaufman non è solo nei suoi appelli disperati. Rita Bernardini, presidente dell’organizzazione “Nessuno tocchi Caino”, e l’ex parlamentare Elisabetta Zamparutti hanno recentemente visitato l’uomo nel braccio G6 del carcere romano. È in questo settore che vengono ospitati i nuovi detenuti come lui. Nonostante il contesto desolante e le accuse pesanti che pendono sulla sua testa, Kaufman mantiene un atteggiamento sorprendentemente calmo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Detenuto tra i “nuovi giunti”

Kaufman è uno degli undici nuovi arrivi nel famigerato braccio G6. Il suo comportamento colpisce per la serenità che riesce a mantenere nonostante la situazione precaria in cui si trova. Gli altri dieci reclusi sembrano invece essere sopraffatti dall’angoscia e dalla tensione del loro nuovo ambiente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Mi manca l’aria”

Nonostante il suo aspetto tranquillo, dalle parole di Kaufman emerge una semplice richiesta che racchiude tutta la sua umanità: “Datemi il mio cuscino”. Una domanda quasi banale in mezzo a tanto clamore mediatico ma che rivela quanto sia diventata dura la sua vita quotidiana dietro le sbarre. Un piccolo comfort negato che sottolinea quanto gli manchino le cose semplici della vita fuori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata