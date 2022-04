Chi è Semrush? La piattaforma per la gestione della visibilità online

Semrush è la piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online e il content marketing. È il software che permette ai professionisti del settore del marketing di gestire e misurare i risultati di campagne in tutti i canali, con l’obiettivo di migliorare la loro visibilità online. Semrush logo

Come nasce Semrush? Nel 2008 un piccolo gruppo di specialisti SEO e IT, si è riunito con un’unica missione, quella di rendere la concorrenza online equa e trasparente, e che dia pari opportunità a tutti. Nel 2020 l’evoluzione e la trasformazione in una piattaforma potente che aiuta gli esperti del settore in tutto il mondo a far crescere la visibilità online.

Semrush: evoluzione e riconoscimenti

Ad oggi, Semrush è stato riconosciuto dai propri utenti come il miglior software per la SEO, ricevendo diversi riconoscimenti in ambito internazionale. Tra questi: European Search Awards 2020, MENA Search Awards 2019, US Search Awards 2020, UK Search Awards 2019, Interactive Marketing Awards 2020, Dutch Marketing Awards 2018, SEMI 2018.

Semrush continua ad evolversi giorno dopo giorno, con nuove funzionalità in arrivo. All’interno di Keyword Manager, per esempio, si potrà condividere rapidamente e in totale sicurezza le liste di parole chiave in tempo reale con il proprio team. Questo comporta una facilitazione nella collaborazione alla ricerca di parole chiave e nell’ordinarle in base alle metriche. Gli utenti a pagamento potranno inoltre aggiungere alla lista parole chiave da altri strumenti.

Nuove funzionalità di Semrush

Ma non è finita qui. Perché con la nuova funzione Profile Insights dello strumento Backlink Audit, sarà possibile identificare rapidamente i segnali di allarme sul proprio profilo di backlink e ricevere consigli su come risolverli. In questo modo sarà più facile ottenere una visione immediata dei problemi più gravi della scheda Panoramica; identificare le aree problematiche in tutto il proprio profilo di backlink. Sarà inoltre possibile ricevere fino a 28 raccomandazioni su come risolvere i problemi in questione.

E ancora: grazie al nuovo Open .Trends sarà possibile avere una panoramica gratuita del proprio mercato. Ciò vuol dire che si potranno esplorare in profondità le metriche del traffico di qualsiasi settore; analizzare i top player in ogni località; raccogliere intuizioni chiave per pianificare le prossime mosse strategiche.

Contenuti video

Un’altra importante novità è legata ai contenuti video. Quest’ultimi, infatti, potranno essere pubblicati sui propri canali Linkedin e Twitter attraverso lo strumento Social Media Poster. Questo, infatti, al momento è disponibile solo per Instagram e Facebook. Attraverso questa nuova funzione, si risparmierà ovviamente tempo, ottimizzando la gestione social.

Infine, l’ultima nuova funzionalità e legata alle proprietà di Google. La penultima, ossia Universal Analytics, cesserà di elaborare i nuovi hit a luglio 2023. Su Semrush però non ci saranno problemi, perché la piattaforma supporta anche l’ultimissima Google Analytics 4 (GAv4). Dopo che si sarà collegato il proprio account per includere i dati GAv4 nei propri report, infatti, si potrà ottenere l’accesso a Panoramica, Metriche, Canali più performanti, Pagine più viste Visitatori nuovi e di ritorno. Semrush

© Riproduzione riservata