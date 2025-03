Chmapions League, i verdetti: Inter ok, rabbia Atletico. Che ribaltone il PSG!

Si è conclusa, con le partite del giovedì, la tre giorni europea, che ha stabilito i quarti di finale delle tre competizioni, in programma ad aprile. Il nostro paese avrà ancora in corsa tre squadre, una per competizione. Nella classifica del Ranking Uefa, purtroppo, la Spagna scappa e diventa più difficilmente raggiungibile: cresce, infatti, il distacco tra la Spagna seconda e l’Italia terza. Il quinto posto Champions, quindi, diventa sempre più utopia.

In Champions League è l’Inter a tenere ancora alto il baluardo tricolore: con un’altra vittoria sul Feyenoord, i nerazzurri staccano il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Bayern Monaco di Harry Kane, che con due risultati netti fa fuori l’altra tedesca, il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica. Aston Villa e Arsenal passano senza troppo patire: i primi confermano al Villa Park il risultato, rifilando altri tre gol al Club Brugge, che aveva sorprendentemente eliminato l’Atalanta nei playoff, mentre i londinesi pareggiano in casa contro il Psv, ma sono forti del 7-1 in Olanda. Supera il turno anche il Borussia Dortmund che, dopo il pareggio all’andata e lo spavento iniziale in apertura di match di ritorno, sistema con un secco 2-1 la pratica Lille. Il Barcellona, a sua volta, conferma tra le mura amiche la qualificazione battendo 3-1 il Benfica.

Le emozioni maggiori sono arrivate nei due big match di turno, dove non sono mancate sorprese. Il PSG riesce a ribaltare il risultato maturato all’andata e fa fuori il Liverpool, primo nella League Phase. Ai tempi regolamentari è 1-0 con gol di Dembelè, che pareggia il gol dell’andata di Elliott; si arriva fino ai rigori, dove un sontuoso Gigio Donnarumma è ancora decisivo, e trascina i suoi ai quarti. Ai rigori finisce anche il Clasico, non senza polemiche: dopo un minuto di gioco Gallagher rimette tutto in parità nell’aggregato e, dopo una partita a forti tinte biancorosse e un rigore sbagliato da Vinicius, è la lotteria dagli undici metri a decidere la sorte delle due squadre. Passa il Real, con cinismo, molta fortuna e fra molte polemiche per un rigore annullato ad Alvarez: il rigore calciato dal giocatore dell’Atletico viene segnato, ma non viene convalidato dal Var per un presunto e leggerissimo doppio tocco dell’argentino. L’episodio ha scatenato l’ira in conferenza stampa di Simeone (“Chi lo ha visto alzi la mano. Chi alza la mano? Nessuno?”), ma la Uefa, con un comunicato, avalla la scelta del Var: è il Real Madrid a passare il turno, dove affronterà l’Arsenal.

Champions League, i risultati di giornata

Di seguito i risultati delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

Arsenal – Psv Eindhoven 2-2 (7-1)

Aston Villa – Club Brugge 3-0 (3-1)

Atletico Madrid – Real Madrid 3-4 dcr (1-2)

Lille – Borussia Dortmund 1-2 (1-1)

INTER – Feyenoord 2-1 (2-0)

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 0-2 (0-3)

Liverpool – PSG 1-5 DCR (1-0)

Barcellona – Benfica 3-1 (1-0)

Champions League, i quarti di finale

Il quadro dei quarti di finale è così delineato:

Arsenal – Real Madrid

PSG – Aston Villa



Barcellona – Borussia Dortmund

INTER – Bayern Monaco

