Ciampino dalla parte delle donne: proseguono gli appuntamenti del ciclo “Nonsolol8marzo”

Non è solo una data sul calendario. A Ciampino, la Giornata internazionale della donna è diventata un’occasione diffusa nel tempo, un percorso strutturato e pensato per intrecciare cultura, sensibilizzazione e partecipazione. Lontano dalla retorica delle celebrazioni simboliche, l’amministrazione comunale ha scelto di costruire un calendario di iniziative che non si esaurisce l’8 marzo, ma si estende per settimane, attraversando il tessuto urbano e sociale con proposte che parlano di diritti, ascolto e consapevolezza.

Nonsolol8marzo, altri due incontri ad aprile e maggio

Il progetto, chiamato proprio Nonsolol8marzo, nasce dalla sinergia tra l’Assessorato alla Cultura, le Politiche sociali, il Dipartimento alle Pari Opportunità e la Polizia locale. Un impegno trasversale che diventa un’alleanza concreta, istituzionale e umana, per affermare con forza che il valore delle donne non si racconta solo un giorno l’anno.

La scelta di usare il cinema come veicolo di racconto e riflessione non è casuale. Il linguaggio audiovisivo ha la capacità di toccare corde profonde, di entrare nei silenzi e dare voce a ciò che spesso resta ai margini. La rassegna proposta dall’associazione Donne fuori dal Silenzio, in collaborazione con il Comune, si articola in diversi appuntamenti, che vanno in scena sin dal 7 marzo, che offrono una narrazione diretta, autentica e senza filtri delle vite e delle sfide delle donne di oggi e di ieri.

La rassegna prosegue, ed ecco di seguito quali sono gli appuntamenti rimasti:

Venerdì 4 aprile – La scelta di Anne

Alle ore 19.00, presso il cinema Il Piccolissimo, sarà proiettato La scelta di Anne, film della regista francese Audrey Diwan, Leone d’Oro a Venezia nel 2021; si tratta di una storia intensa e necessaria sull’aborto nella Francia degli anni ’60, basata sul romanzo autobiografico di Annie Ernaux, un racconto che non solo illumina il passato ma interroga il presente, in un’epoca in cui i diritti acquisiti non sono mai definitivamente conquistati. Dopo la visione, ci sarà la possibilità di un confronto grazie alla presenza dell’equipe di psicologhe dell’associazione Donne fuori dal Silenzio. Un dialogo, quindi aperto, non meramente accademico, ma profondamente radicato nella realtà delle esperienze individuali e collettive.

Venerdì 9 maggio – Sole, cuore, amore

Stesso luogo, stessa ora: sarà il turno di Sole, cuore, amore, pellicola di Daniele Vicari che racconta la fatica invisibile delle donne che cercano di tenere insieme famiglia, lavoro e dignità. È il ritratto struggente e realistico di una quotidianità troppo spesso ignorata, dove la resilienza non è uno slogan, ma una necessità. Anche in questo caso, la proiezione sarà seguita da un momento di riflessione guidato dalle professioniste dell’associazione. Un’occasione preziosa per parlare di precarietà, cura, relazioni e prospettive, senza mai perdere di vista la complessità delle vite femminili.

La Sindaca Emanuela Colella e l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Mantuano hanno parlato così in merito alla rassegna: “Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: l’Amministrazione di Ciampino è dalla parte delle donne, contro gli stereotipi di genere che ne vogliono sminuire il valore. Da qui è nata l’idea di costruire un calendario di iniziative per sensibilizzare la comunità cittadina e al tempo stesso ribadire l’importanza che le donne ricoprono all’interno del tessuto della società, ricordandone la forza e la determinazione. Alle donne è dedicata la rassegna cinematografica che abbiamo messo a punto con l’associazione Donne fuori dal silenzio, che vede la proiezione di tre film significativi seguiti da un momento di riflessione sul tema. L’8 marzo la giornata sarà densa di appuntamenti importanti, ognuno con un taglio specifico e un focus di approfondimento, che si concluderà con una performance teatrale dal vivo. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per la spinta propositiva e la disponibilità manifestata anche in questa occasione”.

