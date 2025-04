Cisl Fp si conferma il primo sindacato del pubblico impiego nel Lazio

Non è un semplice risultato elettorale, quello che emerge dalle urne del 14, 15 e 16 aprile nel comparto del pubblico impiego. È piuttosto la fotografia nitida di un rapporto di fiducia consolidato nel tempo, che si rinnova e si rafforza. La Cisl Funzione Pubblica si conferma infatti prima organizzazione sindacale del Lazio, raccogliendo consensi diffusi e trasversali, in ambiti strategici come sanità, enti locali e ministeri. Un risultato che – pur ancora provvisorio nei dati – ha già il sapore di una conferma solida, frutto di una linea sindacale orientata alla concretezza e al valore delle persone, non solo delle rivendicazioni.

Roma e la Sanità: territori chiave di una crescita costante

A guidare la lettura del risultato è Giancarlo Cosentino, reggente della Cisl Fp Lazio, che non nasconde la soddisfazione: “Siamo l’organizzazione di riferimento per chi lavora nel pubblico impiego in questa regione”. I numeri gli danno ragione. A Roma Capitale, l’amministrazione con il maggior numero di dipendenti, la Cisl sfiora il 40% delle preferenze, confermando un primato che si estende anche a numerosi comuni del Lazio: da Rieti a Viterbo, passando per Frosinone, Latina, e molte realtà intermedie spesso dimenticate dal dibattito nazionale ma fondamentali per i servizi ai cittadini.

Uno degli ambiti in cui il sindacato ha mostrato la maggiore capacità di penetrazione è la sanità pubblica. Qui la Cisl Fp è primo sindacato nel Lazio, rafforzando la propria presenza nelle principali aziende sanitarie. Dai successi all’Asl Roma 1, Roma 2 e Roma 6, al consolidamento a Viterbo, Latina, Rieti, fino alle strutture ospedaliere più complesse come il Sant’Andrea e il Policlinico Umberto I. Senza dimenticare l’Ares 118, nodo cruciale dell’emergenza sanitaria regionale.

Amministrazioni centrali: una presenza che si amplia

Il consenso si allarga anche a livello nazionale, all’interno delle amministrazioni centrali. La Cisl Fp vince nelle rappresentanze dell’Inps, Inail, Aci, e si impone in ministeri chiave come Interno, Salute, Istruzione e Giustizia. Cresce anche negli uffici dell’Economia e nelle agenzie fiscali. In contesti istituzionali tradizionalmente complessi, come la Corte dei Conti, l’Avvocatura dello Stato, l’Aifa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sigla di categoria registra risultati significativi, diventando primo sindacato per rappresentanza.

Il sindacato delle persone, non dei tesserati

Cosentino lo ripete con un certo orgoglio, non senza riconoscere l’impegno della base: “Abbiamo raccolto i frutti di un lavoro collettivo, fatto da oltre 3mila candidati che si sono messi in gioco, nei luoghi di lavoro, con competenza e presenza costante”. Il consenso che si è tradotto nel voto, secondo il reggente, è anche un mandato a cambiare. Cambiare il lavoro pubblico, i contratti, le retribuzioni, e le condizioni materiali di chi ogni giorno tiene in piedi i servizi essenziali.

Il messaggio che arriva da queste elezioni non si limita a un risultato interno, ma parla al sistema pubblico nel suo complesso: le lavoratrici e i lavoratori del Lazio chiedono rappresentanza, ma anche visione, un sindacato capace di negoziare ma anche di proporre, che tenga insieme diritti e innovazione, stabilità e futuro.

E adesso, con la forza di questi numeri, inizia la parte più impegnativa. Non solo onorare la fiducia ricevuta, ma trasformarla in azioni concrete, a partire dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Perché il consenso, nel pubblico impiego, non si conserva: si coltiva.

© Riproduzione riservata