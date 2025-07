Cobret, la droga zombie che si sta diffondendo nella Capitale

Un’allerta crescente nelle strade romane

Cobret, una sostanza stupefacente che ha iniziato a diffondersi rapidamente a Roma, sta generando allarme tra le autorità e i cittadini. Il nome curioso, Cobret, sembra evocare l’immagine di un cobra e il suo fumo serpentino. Ma dietro questa etimologia si nasconde una realtà ben più drammatica. La capitale è stata testimone di un’escalation di casi nelle ultime 24 ore: sei persone sono state trovate in stato confusionale mentre vagavano per il Grande Raccordo Anulare. Un’emergenza che appare collegata alla crescente diffusione di questa droga di origine napoletana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Da Scampia a Roma

Il Cobret non è altro che un derivato della lavorazione dell’eroina, una sorta di scarto trasformato in una polvere venduta a basso costo. Questo lo rende particolarmente accessibile, ma anche estremamente pericoloso. Le sue origini risalgono ai vicoli di Scampia, noto quartiere partenopeo tristemente associato al traffico di droga. Da lì, la sostanza ha trovato la via verso il mercato romano, portando con sé effetti collaterali devastanti per chi ne fa uso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Effetti e rischi della nuova droga

I consumatori di Cobret manifestano sintomi preoccupanti: uno stato confusionale simile a quello dei “zombie”, accompagnato da gravi problemi fisici e mentali. Gli esperti sottolineano come questa droga rappresenti un pericolo non solo per chi la assume ma anche per l’intera comunità. L’impatto sociale è devastante e le immagini delle persone soccorse in strada ne sono una triste testimonianza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un problema da affrontare subito

La situazione richiede interventi rapidi ed efficaci sia da parte delle istituzioni che delle forze dell’ordine. Il fenomeno del Cobret è solo l’ultimo esempio di come le droghe sintetiche riescano a insinuarsi nel tessuto urbano con estrema facilità. Mentre le autorità cercano soluzioni per arginare questo flagello moderno, resta fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi al consumo di queste sostanze letali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata